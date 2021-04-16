MotoGP hangi kanalda, saat kaçta? MotoGP'de sıradaki durak Portekiz
2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 3. yarışı Portekiz Grand Prix'siyle sürecek. MotoGP yarışları hangi kanalda ve saat kaçta sorusunun cevabı ise motor sporları tutkunları tarafından merak edilen konular arasındaydı.. Yarışların canlı yayın bilgileri belli oldu.. İşte detaylar
Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.10'da başlayacak.
Yarış ise 18 Nisan Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Monster Energy Yamaha pilotu Maverick Vinales, Doha Grand Prix'sini ise takım arkadaşı Fabio Quartararo kazandı.
Portekiz'deki 3. yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Johann Zarco (Fransa): 40 puan
2. Fabio Quartararo (Fransa): 36
3. Maverick Vinales (İspanya): 36
4. Francesco Bagnaia (İtalya): 26
5. Alex Rins (İspanya): 23