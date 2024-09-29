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MotoGP Endonezya GP'sini Jorge Martin kazandı

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#Motogp#Jorge Martin#Sporanasayfa
MotoGP Endonezya GPsini Jorge Martin kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 15:17

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Endonezya Grand Prix'sinde Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, birinci oldu.

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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. mücadelesi, Lombok adasındaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

Pilotlar klasmanı lideri Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, yarışı ilk sırada tamamlarken Red Bull GASGAS Tech3 takımından İspanyol Pedro Acosta, liderin 1.404 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ise liderin 5.595 saniye gerisinde üçüncü sırada bitirdi.

Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren Ducati Lenovo takımının İtalyan motosikletçisi Enea Bastianini, kaza yaparak, Gresini takımının İspanyol motosikletçisi Marc Marquez ise motorundaki teknik sorun nedeniyle yarış dışı kaldı.

Sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si 6 Ekim'de düzenlenecek.

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Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 366 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 345

3. Enea Bastianini (İtalya): 291

4. Marc Marquez (İspanya): 288

5. Pedro Acosta (İspanya): 181

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#Motogp#Jorge Martin#Sporanasayfa

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