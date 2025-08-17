×
MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu

Güncelleme Tarihi:

MotoGP Avusturya Grand Prixsinde zafer Marc Marquezin oldu
Ağustos 17, 2025 16:33

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Avusturya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. etabı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Ring'de, 28 tur üzerinden düzenlendi.

MotoGP'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Marquez, bitiş çizgisini 42 dakika, 11 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 6, sezonun 9. zaferine ulaştı.

Tecrübeli pilot, MotoGP tarihinin 1000. yarışından zaferle ayrıldı.

BK8 Gresini takımından İspanyol Fermin Aldeguer, liderin 1.118 saniye gerisinde ikinci, Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ise Marquez'in 3.426 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 24 Ağustos'ta yapılacak.

Pilotlar klasmanda ilk 5'teki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 418 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 276

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 221

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 178

5. Franco Morbidelli (İtalya): 144

