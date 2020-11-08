MotoGP Avrupa Grand Prix'sini Joan Mir kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. mücadelesi, İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.



Suzuki Ecstar'dan Joan Mir, beşinci sırada başladığı ve 17. turda liderliği ele geçirdiği yarışı ilk sırada tamamlayarak kariyerinin ilk MotoGP zaferine uzandı. 23 yaşındaki İspanyol pilot, bu sezon yarış kazanan dokuzuncu farklı isim oldu.



Bitiş çizgisini liderden 0.651 saniye sonra geçen Mir'in takım arkadaşı ve vatandaşı Alex Rins ikinciliği, Red Bull KTM'den Pol Espargaro ise 1.203 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.



Suzuki Ecstar, 1982 yılından bu yana ilk kez podyumun ilk iki basamağında yer aldı.



Sezonun 13. yarışı, 15 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo Pisti'nde koşulacak.



- Pilotlar klasmanı

1. Joan Mir (İspanya): 162 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 125

3. Alex Rins (İspanya): 125

4. Maverick Vinales (İspanya): 121

5. Franco Morbidelli (İtalya): 117

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