Mostafa Mohammed ne zaman gelecek? Galatasaray taraftarının odağında

Mısır ordusunun ülkeden çıkışına izin vermediği iddia edilen Mostafa Mohammed için ne zaman gelecek sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Mostafa Mohammed ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

MOSTAFA MOHAMMED NE ZAMAN GELECEK?

Transferin son gününe saatler kalırken gözler Mısırlı oyuncu Mostafa Mohammed'e çevrildi. Mostafa Mohammed'in bu akşam itibariyle pürüzleri giderip 1 Şubat akşam saatlerine kadar İstanbul'da olması bekleniyor.

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mostafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Mısır'ın Giza şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine ise kendi ülkesinde başladı.

MOSTAFA MOHAMED HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mostafa Mohamed, kariyerine Mısır'ın Zamalek takımında başladı. Sırasıyla El Dakhlia SC, Tanta SC, Tala'ea El Gaish takımlarında forma giydi

MOSTAFA MOHAMED BOYU KAÇ, HANGİ MEVKİDE FORMA GİYİYOR?

Mostafa Mohamed, 1,85 boyunda ve sağ ayağına hakimdir. Santrafor mevkisinde forma giymektedir.