Mostafa Mohamed kimdir? Galatasaray'ın transfer hedefindeki Mostafa Mohamed hakkında bilgiler

Mostafa Mohamed, futbolseverlerin odağındaki isim olmaya devam ediyor. Kariyerine Mısır'da başlamasının ardından orada da devam ettiren Mostafa Mohamed, liginde gösterdiği performans ile dikkat çekmişti. Galatasaray'ın radarına takılan Mostafa Mohamed, bir süredir transferin gözde isimleri arasında yer alıyor.

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mostafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Mısır'ın Giza şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine ise kendi ülkesinde başladı.

MOSTAFA MOHAMED HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mostafa Mohamed, kariyerine Mısır'ın Zamalek takımında başladı. Sırasıyla El Dakhlia SC, Tanta SC, Tala'ea El Gaish takımlarında forma giydi

MOSTAFA MOHAMED BOYU KAÇ, HANGİ MEVKİDE FORMA GİYİYOR?

Mostafa Mohamed, 1,85 boyunda ve sağ ayağına hakimdir. Santrafor mevkisinde forma giymektedir.