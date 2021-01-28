Mostafa Mohamed kimdir? Galatasaray'ın transfer hedefindeki Mostafa Mohamed hakkında bilgiler
Mostafa Mohamed Galatasaray ile adının anılmasının ardından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Kariyerine Mısır'da başlayan ve orada da devam ettiren Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı ile de sahaya çıkmış ve performansı ile dikkat çekmişti. Peki, Mostafa Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Mostafa Mohamed, futbolseverlerin odağındaki isim olmaya devam ediyor. Kariyerine Mısır'da başlamasının ardından orada da devam ettiren Mostafa Mohamed, liginde gösterdiği performans ile dikkat çekmişti. Galatasaray'ın radarına takılan Mostafa Mohamed, bir süredir transferin gözde isimleri arasında yer alıyor.
MOSTAFA MOHAMED KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Mostafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Mısır'ın Giza şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine ise kendi ülkesinde başladı.
MOSTAFA MOHAMED HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Mostafa Mohamed, kariyerine Mısır'ın Zamalek takımında başladı. Sırasıyla El Dakhlia SC, Tanta SC, Tala'ea El Gaish takımlarında forma giydi
MOSTAFA MOHAMED BOYU KAÇ, HANGİ MEVKİDE FORMA GİYİYOR?
Mostafa Mohamed, 1,85 boyunda ve sağ ayağına hakimdir. Santrafor mevkisinde forma giymektedir.
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