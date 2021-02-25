Mostafa Mohamed için Zamalek'ten Galatasaray ve transfer açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan ve kısa sürede attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed için Zamalek kulübünden transfer açıklaması geldi.

Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, Mısır'da FilGoal sitesine konuşurken Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu hakkında detayları açıkladı.

GALATASARAY İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

İbrahim Abdullah, ''Galatasaray ile yaptığımız anlaşmaya göre eğer Galatasaray, Mohamed'in bonservisini almak istiyorsa 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon dolar ödemeli. Bonservisini satın almadan 10 gün önce bize haber vermek zorundalar. Yani Aralık ayının ortasına kadar Galatasaray'ın bize geri dönüş yapması lazım.'' sözlerini kullandı.

4 MİLYON DOLARDAN YÜKSEK BİR TEKLİF GELİRSE NE OLACAK?

Peki başka bir kulübün Mostafa Mohamed için transfer teklifi yapması halinde ne olacak? İbrahim Abdullah, konuyla ilgili ''Eğer başka bir kulüpten teklif alırsak bunu önce Galatasaray'a ileteceğiz. 4 milyon dolardan fazla bir teklif gelirse Galatasaray 4 milyon doların yukarısında ödeyeceği bir miktarla Mohamed'in bonservisini alabilir. Eğer bu parayı ödemezse futbolcuyu satma hakkına biz sahip oluruz.'' dedi.

ZAMALEK'İN MOHAMED PİŞMANLIĞI

Galatasaray forması ile çıktığı ilk 5 maçta 4 gol kaydeden Mostafa Mohamed, Mısır'da çok yakından takip edilirken Mısır basını, Zamalek'in golcü oyuncuyu sattığı için pişmanlık yaşadığını belirtti. Zamalek'in Afrika Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maçında gol atamadığını belirten Mısır basını, takımın Mostafa Mohamed'i çok aradığını yazdı.

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