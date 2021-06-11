Mostafa Mohamed, hazırlık maçında Mısır'a galibiyeti getirdi!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mostafa Mohamed, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Mısır U23 Milli Takımı'na hazırlık maçında galibiyeti getirdi.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Mısır U23 Milli Takımı, Güney Afrika ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Mısır'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Mısır'a galibiyeti getiren golleri; 18 ve 54. dakikalarda Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mostafa Mohamed kaydetti.
U23 Takımı'ndaki 13. maçına çıkan Mohamed, gol sayısını 8'e yükseltmiş oldu.
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