Mostafa Mohamed durdurulamıyor! 26 yıldır kırılamayan rekorun peşinde...

Spor Arena Detay - Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı formayla adeta durdurulamıyor.

Son olarak Kasımpaşa ağlarını sarsan 23 yaşındaki santrfor, Galatasaray'a geldiği günden bu yana süre aldığı 4 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan Mostafa Mohamed, Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da rakip fileleri havalandırdı.

BAFETIMBI GOMIS'İ YAKALADI

Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis'ten sonra forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

Bafetimbi Gomis, 2017 yılında sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 Süper Lig maçına tam 7 gol sığdırmıştı. Deneyimli golcü sırasıyla Kayserispor (2), Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı. Gomis, bu maçlarda ayrıca 2 de asist yapmıştı.

26 YILDIR KIRILAMAYAN REKOR

O sezon oynanan Bursaspor maçında gol sevinci yaşayamayan Bafetimbi Gomis'in gol serisi 5 maçta kalmış ve bu alanda hala zirvede bulunan Saffet Sancaklı'nın üst üste 7 maçta gol atma rekoruna yetişememişti.

Saffet Sancaklı, 1994-1995 sezonunda ilk 7 haftada 9 atma başarısı göstermişti.