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GeriFutbol Mostafa Mohamed 5 maçta Falcao'yu yakaladı! Mısır'da gündem oldu...
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Futbol
Haber Giriş: 28.02.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Mostafa Mohamed 5 maçta Falcao'yu yakaladı! Mısır'da gündem oldu...

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Mostafa Mohamed 5 maçta Falcao'yu yakaladı! Mısır'da gündem oldu...
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Erzurumspor maçında attığı iki golle yıldızlaşırken sarı kırmızılı takımda 5 maçta attığı gollerle Radamel Falcao'nun gol sayısına ulaştı. Mohamed, ülkesi Mısır'da da en çok konuşulan futbolculardan biri oldu...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası devam ediyor! Mısırlı golcü, Galatasaray'ın Erzurumspor'u 2-0 yendiği maçta 2 gol birden atarak yıldızlaşırken dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao'yu da yakalamış oldu.

Devre arası transfer döneminde sarı kırmızılı takıma katılan Mohamed, 5. maçında 5. golüne ulaştı ve Falcao ile gol sayılarını eşitledi. Bu sezon sakatlıklar ile boğuşan ve düzenli forma şansı bulamayan Kolombiyalı golcü ise 9 maçta 5 gol atmıştı.

EN ÇOK GOL ATAN 3. FUTBOLCU 

Galatasaray'da bu sezon en çok gol bulan futbolcu ise, WBA'ya kiralanan Mbaye Diagne. Senegalli golcü, ligin ilk yarısında 9 gol atma başarısı göstermişti. Younes Belhanda'nın ise 6 golü bulunuyor. Mostafa Mohamed, kısa sürede gösterdiği performansla sarı kırmızılı takımın en çok gol atan 3. ismi oldu.

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DROGBA VE BAROS'U GERİDE BIRAKTI

Mostafa Mohamed öte yandan Galatasaray'a transfer olup en hızlı 5 gole ulaşan ikinci forvet oyuncusu olmuştu. Birinci sırada ise 4 maçta 5 gole ulaşan Bafetimbi Gomis bulunuyor. Mohamed, ilk 5 maçlık performansıyla Milan Baros ve Didier Drogba gibi forvetleri geride bıraktı.

Mostafa Mohamed 5 maçta Falcaoyu yakaladı Mısırda gündem oldu...

MISIR BASINI HAYRAN KALDI

Mısır basını da Mostafa Mohamed'in performansına ve attığı gollere geniş yer ayırırken ''İlk golü yeteri kadar etkileyici gelmemiş olsa gerek, ikinci golü harika attı. Saatte 200 kilometre hızla giden şutuyla ikinci golü buldu, Galatasaray'ı galibiyete taşıdı'' sözleri kullanıldı.

 

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Mostafa Mohamed 5 maçta Falcaoyu yakaladı Mısırda gündem oldu...

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