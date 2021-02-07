Mostafa Mohamed: "10 gol atmadan ailemi getirmem!"

Transferdeki çalışmalarına değinen Albayrak, “Transfer dönemi için kitap yazsam bitmez. Sabah 7’de bütün arkadaşlarımla kendi şirketimde çalışırken Fatih hoca geldi. Bir uçak buradan bir uçak Londra’dan tuttum. Pilot arkadaşlara Gedson Fernandes’i 5’ten önce getirmeleri için prim verdim. 5’ten önce getirdiler, onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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