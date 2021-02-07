Mostafa Mohamed: "10 gol atmadan ailemi getirmem!"
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren tek golün sahibi Mostafa Mohamed’in kendisine söylediği bir sözü aktararak, “Mostafa geçen hafta da gol atmıştı, iki haftada iki gol oldu. ‘10 gol atmadan ailemi İstanbul’a getirmeyeceğim’ dedi. Ben de ona ‘Çabuk gol at da aileni kavuş’ dedim” ifadelerini kullandı.
Transferdeki çalışmalarına değinen Albayrak, “Transfer dönemi için kitap yazsam bitmez. Sabah 7’de bütün arkadaşlarımla kendi şirketimde çalışırken Fatih hoca geldi. Bir uçak buradan bir uçak Londra’dan tuttum. Pilot arkadaşlara Gedson Fernandes’i 5’ten önce getirmeleri için prim verdim. 5’ten önce getirdiler, onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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