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Morutan’ın refleksi Berkan Kutlu'yu kurtardı

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#Galatasaray#Ankaragücü#Süper Lig
Morutan’ın refleksi Berkan Kutluyu kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 00:25

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçta Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu'nun zarar görmesini önledi.

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Ankaragücü ile Galatasaray arasındaki mücadelenin ikinci yarısında ilginç bir an yaşandı.

Oyunun durduğu bir anda sarı lacivertli tribünlerden Galatasaraylı Berkan Kutlu’ya doğru bir su şişesi fırlatıldı. Sarı kırmızılı oyuncunun arkasında bulunan Ankaragücülü Olimpiu Morutan şişenin atıldığını görünce zıplayarak havada yakaladı ve Berkan’a isabet etmesini önledi.

Daha önce Galatasaray formasını da giyen Morutan’ın fair playlik hareketi Berkan’a şişenin isabet etmesiyle oluşacak bir sakatlığı önlerken aynı zamanda Ankaragücü’nün de alabileceği olası büyük bir cezanın da önüne geçmiş oldu.

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"PRAG MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR ÖZGÜVEN OLDU"

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Berkan Kutlu, maçı erken kopardıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Prag maçı öncesi önemli bir özgüven oldu bizim için. Ekiple birlikte çok çalışıyorum. Teknik ekibimiz, herkesle beraber çok çalışıp her pozisyona kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz. Genoa benim için farklı bir tecrübe oldu. Buraya daha fazla şey öğrenerek daha güçlü geldiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

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#Galatasaray#Ankaragücü#Süper Lig

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