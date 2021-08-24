Morutan kimdir, kaç yaşında? Olimpiu Morutan hangi takımlarda oynadı?
Morutan, transfer gündeminde yer almasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Romanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Morutan, ülkesinde başladığı futbola aynı şekilde FCSB takımı ile devam ediyor. Peki, Morutan hangi takımlarda oynadı? İşte, Olimpiu Vasile Moruțan hakkında merak edilen bazı bilgiler
Olimpiu Vasile Moruțan 25 Nisan 1999 tarihinde Kaloşvar'da dünyaya geldi. On numara mevkisinde oynayan Rumen millî futbolcu Morutan, Liga I takımlarından FCSB'de forma giymektedir. Futbola Universitatea Cluj altyapısında başladı. 2016'da Botoșani'ye transfer oldu. 2018'de 700 bin avroya FCSB'ye transfer oldu.
17, 19 ve 21 yaş altı millî takımlarında oynadı. Haziran 2021'de A millî takıma çağrıldı.