Morutan kimdir, kaç yaşında? Olimpiu Morutan hangi takımlarda oynadı?

Olimpiu Vasile Moruțan 25 Nisan 1999 tarihinde Kaloşvar'da dünyaya geldi. On numara mevkisinde oynayan Rumen millî futbolcu Morutan, Liga I takımlarından FCSB'de forma giymektedir. Futbola Universitatea Cluj altyapısında başladı. 2016'da Botoșani'ye transfer oldu. 2018'de 700 bin avroya FCSB'ye transfer oldu.

17, 19 ve 21 yaş altı millî takımlarında oynadı. Haziran 2021'de A millî takıma çağrıldı.