×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Morutan için Galatasaray'a Serie A'dan takas teklifi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Morutan#Galatasaray
Morutan için Galatasaraya Serie Adan takas teklifi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 10:01

Pisa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın Rumen kanat oyuncusu Olimpiu Morutan'a Serie A ekibindan takas teklifi geldi.

Haberin Devamı

Sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık geçiren Olimpiu Morutan, Çizme ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Serie A temsilcisi Salernitana'nın, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Sacha Boeya resmi teklif geldiGalatasaray'da Sacha Boey'a resmi teklif geldi!Haberi görüntüle

Fanatik'in haberine göre Pisa'nın 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Morutan için Salernitana'nın genç forveti Erik Botheim'ı takasta kullanmayı planladığı iddia ediliyor.

Şimdilik menajerler vasıtasıyla gerçekleşen görüşme resmi teklife dökülürse, Sarı Kırmızılılar bu takası masaya yatıracak. Botheim'in Galatasaray kadrosunda 2. santrfor olarak düşünülebileceği ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Morutan#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Sandıktaki kadının kimliği 53 yılın ardından belli oldu Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

'Sandıktaki kadın'ın kimliği 53 yılın ardından belli oldu! Düğümü birkaç saç teli çözdü ama hâlâ cevap bekleyen sorular var

#Sandıktaki Kadın
Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi