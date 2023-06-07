Morutan için Galatasaray'a Serie A'dan takas teklifi!

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Sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık geçiren Olimpiu Morutan, Çizme ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Serie A temsilcisi Salernitana'nın, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Fanatik'in haberine göre Pisa'nın 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Morutan için Salernitana'nın genç forveti Erik Botheim'ı takasta kullanmayı planladığı iddia ediliyor.

Şimdilik menajerler vasıtasıyla gerçekleşen görüşme resmi teklife dökülürse, Sarı Kırmızılılar bu takası masaya yatıracak. Botheim'in Galatasaray kadrosunda 2. santrfor olarak düşünülebileceği ifade edildi.