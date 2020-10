Mortal Kombat’tan yeni açıklamalar

Ed Boon, Twitter hesabından #KombatKontinues #MK11 etiketleriy kısa bir video paylaşarak “Bu Tarakatan’ı kim kovalıyor?” dedi. Hayranların heyecanını katlayan videonun yeni bir karakterinin geleceği yönünde izlenim yaratıyor. Bu çıkarım ise geçtiğimiz günlerde oyun dosyalarına inerek yeni bir karakter geleceğini gösteren bir veri madencisinin paylaşımları ile daha da güçleniyor.

Who is chasing that Tarkatan?#KombatKontinues #MK11 pic.twitter.com/6zAlzXH4HG