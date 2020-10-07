Mortal Kombat’tan yeni açıklamalar
NetherRealm, 8 Ekim günü Mortal Kombat 11’e dair önemli bir açıklamanın yapılacağını söyledi. Oyunun yaratıcılarında Ed Boon bu hafta Mortal Kombat 11’e dair haberler yayınlayacaklarını söyledikten sonra kesin tarih de böylece gelmiş oldu.
Ed Boon, Twitter hesabından #KombatKontinues #MK11 etiketleriy kısa bir video paylaşarak “Bu Tarakatan’ı kim kovalıyor?” dedi. Hayranların heyecanını katlayan videonun yeni bir karakterinin geleceği yönünde izlenim yaratıyor. Bu çıkarım ise geçtiğimiz günlerde oyun dosyalarına inerek yeni bir karakter geleceğini gösteren bir veri madencisinin paylaşımları ile daha da güçleniyor.
Who is chasing that Tarkatan?#KombatKontinues #MK11 pic.twitter.com/6zAlzXH4HG— Ed Boon (@noobde) October 6, 2020
Mortal Kombat 11 DLC’si Türkiye saatiyle 8 Ekim 16:00’da duyurulacak.
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