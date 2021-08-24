Morita kimdir, kaç yaşında? Morita hangi takımlarda oynadı?
Morita, transfer gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılan isimlerden birisi oldu. Kariyerine Japonya'da başladıktan sonra Portekiz'de devam eden Morita, Japonya Milli Takımı'nda da forma giydi. Peki, Morita kimdir ve kaç yaşında? İşte, Hidemasa Morita'nın oynadığı takımlar ve detaylı bilgiler
Hidemasa Morita, 10 Mayıs 1995 tarihinde Japonya'nın Osaka şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine Takatsuki Shimizu FC, Takatsuki Municipal 9th MS, Kanemitsu Osaka HS, Ryutsu Keizai University takımlarının alt yapısında başlayan Morita, Kawasaki Frontale takımından Portekiz 1. Lig ekiplerinden CD Santa Clara'ya transfer olmuştur.
Orta saha ve ön libero mevkisinde forma giyebilen 1,77 boyundaki oyuncu, ihtiyaç halinde sağ bekte de görev alabiliyor. Morita, sağ ayağına hakimdir.