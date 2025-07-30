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Morata'dan Galatasaray'a transfer resti: Antrenmana çıkmadı!

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#Galatasaray#Alvaro Morata#Süper Lig
Moratadan Galatasaraya transfer resti: Antrenmana çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 00:30

Galatasaray'ın kış transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın bugün yapılan antrenmana Serie A ekibi Como'ya transfer olmak istediğinden kaynaklı çıkmadığı öğrenildi.

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Yaz transfer döneminde adı sıkça Serie A ekibi Como ile anılan Alvaro Morata, takımdan ayrılmak istediğinden kaynaklı Galatasaray'ın bugünkü antrenmanına katılmadı.

ANTRENMANA ÇIKMADI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol yıldız, Como'ya transfer olmak için bugün takımla antrenmana çıkmadı.

Haberde Morata'nın Galatasaray'da kalmak gibi bir niyetinin olmadığı belirtilirken, oyuncunun sadece Como'ya transfer olmak istediği aktarıldı.

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BAŞKAN 'ANLAŞTIK' DEMİŞTİ

Como Başkanı Mirwan Suwarso, Morata hakkında vermiş olduğu demeçte, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam. Milan'ın Galatasaray ile görüşmesi gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

MORATA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkıp 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Morata yarım sezonda hem lig hem de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

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#Galatasaray#Alvaro Morata#Süper Lig

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