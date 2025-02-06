Morata'dan Ahmed Kutucu'ya övgü dolu sözler: 'Unutmamak lazım...'

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı - kırmızılıların yeni transferi Alvaro Morata açıklamalar yaptı.

İşte Alvaro Morata'nın açıklamaları;

Gözden Kaçmasın Alvaro Morata Galatasaray kariyerindeki ilk golünü Bolu'da attı Haberi görüntüle

"HARİKA BİR ÜLKE"

Harika bir ülkede olduğunu dile getiren Morata, "Dolu dolu günler geçti. Türkiye'deki tüm insanlara teşekkür ederim bu harika ülkede çok güzel karşılandım. Kulüpteki herkese teşekkür ederim. Bu süreci kolaylaştırdılar. Takım arkadaşlarım beni kısa sürede arasına aldı. Harika bir ülkede olduğumu hissediyorum." şeklinde konuştu.

"BENİ HEYECANLANDIRIYOR"





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Bugün ileri uçta birlikte görev aldığı Ahmed Kutucu'ya ayrı bir parantez açan İspanyol golcü, "Ahmed'i de unutmamak lazım. Bugün inanılmaz bir gol attı. Çok çalışkan bir insan. Avrupa Ligi maçlarımız da var. Bu beni heyecanlandırıyor. Hepimiz de daha çok gol atmak ve takıma yardımcı olmak için mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.

EYÜP AYDIN: "TOPUN AYAĞIMA OTURUŞUNDAN HİSSETTİM"

Eyüp Aydın ise; "Top ayağıma geldiğinde oturuşundan hissettim. Ya direkte patlayacak ya da direkten girecek diye düşündüm. Galatasaray'da ilk golü atmak nasip oldu. Bu hava şartlarında, zeminde bence çok iyi oynadık. 2. yarıda fişi çektik. Allah'a şükür maçı kazandık." açıklamasında bulundu.

YUSUF DEMİR: 'ZEMİN İYİ DEĞİLDİ AMA...'

Karşılaşmada 1 gol 2 asist yapan Yusuf Demir ise, "Zor bir deplasmandı. Kar yağdı, zemin iyi değildi ama önemli bir 3 puan aldık. Kendim ve takım adına çok mutluyum. Biz her gün antrenmanda, maçta, Okan Hoca'nın bize verdiği sürede en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün 1 gol, 2 asist yaptım. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.