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Morata ve Samardzic, Fenerbahçe yolunda!

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#Transfer#Fenerbahçe#Morata
Morata ve Samardzic, Fenerbahçe yolunda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

Şampiyonluk hedefiyle sezona çok iddialı hazırlanan Fenerbahçe’de yönetim, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler bu bağlamda dünyaca ünlü iki futbolcu, Lazar Samardzic ve Alvaro Morata’nın transferlerinde önemli yol kat etti.

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Udinese’de forma giyen Samardzic için kulübünün 25 milyon Euro istediği, sarı lacivertlilerin 14 milyon Euro bonuslar şeklinde bir teklif yaptığı öğrenildi. 22 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusuna, milli takımdan kaptanı olan Dusan Tadic’in Fenerbahçe ile ilgili bilgiler verdiği öğrenildi. Sarı lacivertli takımda, eski bir Udineseli olan Rodrigo Becao’nun da devrede olduğu gelen haberler arasında.

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Mourinho’nun forvet olarak kadroda görmek istediği Alvaro Morata’nın da transferi olumlu yönde ilerliyor. Oyuncunun kulübü Atletico Madrid ve tecrübeli oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

Atletico ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvet için Fenerbahçe’nin 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında... Morata’ya başka talipler olsa da Mourinho faktörünün Fenerbahçe’nin elini güçlendirdiği ifade edildi. Ayını şekilde Samardzic için bilhassa Lazio’nun ciddi girişimlerde bulunduğu belirtildi.

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Transferler tamamlandıktan sonra iki yıldız, Futbol Şube Sorumlusu Acun Ilıcalı’nın özel jetiyle İstanbul’a getirilecek.

Morata ve Samardzic, Fenerbahçe yolunda

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#Transfer#Fenerbahçe#Morata

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