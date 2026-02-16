Morata, İtalya’da kabusu yaşıyor! Galatasaray sonrası tepetaklak gitti

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak İtalyan ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata kötü günler yaşıyor.

RAKİBİNE KAFA ATIP KIRMIZI KART GÖRDÜ

Álvaro Morata, Serie A'ya dönüşünde zor bir dönemden geçiyor. Madrid doğumlu forvet, Como'nun Fiorentina ile oynadığı son maçta takımı beraberliği ararken rakip oyuncuyla kavga ederek kırmızı kart gördü. Sarı kartı olan Morata, sinirlerine hakim olamadı ve Mandragora’ya şiddetli bir kafa attı.

FABREGAS’TAN TEPKİ: BAŞKA SPOR YAPSA DAHA İYİ OLUR

Morata’dan pek görülmeyen bu öfkeli patlama, beraberlik için savaşan takımının sahada 10 kişi kalmasına neden oldu. Morata, maç sonrası Como Teknik Direktörü Cesc Fàbregas'tan sert bir tepki aldı. "Tahrik futbolun bir parçasıdır, tahrikle yaşayamayanlar başka bir spor yapsalar daha iyi olur. Tecrübeli bir oyuncu, ondan daha fazlasını bekliyorum çünkü kazanmakla kaybetmek arasındaki çizgi çok ince. Bahanelerden hoşlanmıyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

15 MAÇTA GOL SAYISI SIFIR

Zaten kötü bir süreçten geçen Morata’nın bu maçta yaşadıkları tuz-biber oldu. İspanyol golcü, geçen yaz Galatasaray'dan Como'ya, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla geldi. Bu transfer Cesc Fàbregas'ın özel isteğiydi ve Morata, takımın kaptanlarından biri olarak seçildi. Ancak İspanyol oyuncu, Serie A'ya dönüşünde henüz ayak uyduramadı. Morata, Como formasıyla 15 maçta forma giydi (sekizi ilk 11) ve sadece iki asist yaptı. Sakatlığı nedeniyle 8 lig maçında da forma giyemedi.

DÜNYA KUPASI ZORA GİRDİ

Bu durum, onun İspanya Milli Takımı’nın son kadrosuna girememesine neden oldu ve bir sonraki Dünya Kupası'nın nihai kadrosunda yer almasını büyük ölçüde zorlaştırdı.