×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Morata için Como'dan transfer açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Alvaro Morata#Como
Morata için Comodan transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 20:36

Como Başkanı Mirwan Suwarso, Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata hakkında dikkat çeken transfer açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray, kış transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Transferi yılan hikayesine dönen İspanyol futbolcu hakkında ise Serie A ekibi Como'dan flaş bir açıklama geldi.

"MORATA İLE ANLAŞTIK"

Yıldız golcü ile anlaşmaya vardıklarını açıklayan Como Başkanı Mirwan Suwarso, transfer hakkında "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam. Milan'ın Galatasaray ile görüşmesi gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yaptık." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınPjanicten Vlahovic için kıyas: Fenerbahçe mi, Juventus mu Daha iyisini bulmak zorPjanic'ten Vlahovic için kıyas: Fenerbahçe mi, Juventus mu? 'Daha iyisini bulmak zor!'Haberi görüntüle

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkıp 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Morata yarım sezonda hem lig hem de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Alvaro Morata#Como

BAKMADAN GEÇME!