Morata için Como'dan transfer açıklaması!

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Galatasaray, kış transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Transferi yılan hikayesine dönen İspanyol futbolcu hakkında ise Serie A ekibi Como'dan flaş bir açıklama geldi.

"MORATA İLE ANLAŞTIK"

Yıldız golcü ile anlaşmaya vardıklarını açıklayan Como Başkanı Mirwan Suwarso, transfer hakkında "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam. Milan'ın Galatasaray ile görüşmesi gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yaptık." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkıp 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Morata yarım sezonda hem lig hem de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.