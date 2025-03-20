Morata bu akşam tarihe geçebilir!

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Dani Güiza, Türkiye liginin İspanya milli takımında forma giymiş tek temsilcisi. Güiza, tamamı Del Bosque yönetiminde olmak üzere on iki kez Fenerbahçe forması giydi.

3 Mart 2010'da (Paris'te Fransa'ya karşı 0-2) İspanya için son maçını oynadı. Bugün, 15 yıl sonra, milli takım tarihine bir Türk takımı daha geçiyor: Morata'nın Ocak ayından bu yana forma giydiği Galatasaray.

ALTI FARKLI KULÜPTEN KATILAN İLK OYUNCU

İspanyol kaptan altı farklı kulüpten milli takıma katılan ilk oyuncu: Juventus, Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Milan ve şimdi de Ali Sami Yen'in takımı. Galatasaray'ın da kadroya katılmasıyla birlikte İspanya milli takımına 10 farklı ligden 88 kulüp oyuncu vermiş oldu.

Morata İspanya formasıyla 85. kaptanlık deneyimini yaşayacak. Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandığı bu süre içinde 37 gol attı. Bu da Rotterdam'daki maça bir kez daha İspanya'nın en golcü oyuncuları arasına girme ihtimaliyle çıkacağı anlamına geliyor. La Roja formasıyla attığı 37 gol, Torres'in 38 (110 maçta), Raúl'ün 44 (102 maçta) ve Villa'nın 98 maçta 59 gollük rekorunu geride bıraktı.,

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Ekim ayında Cordoba'da Sırbistan'a karşı oynanan maçta da aynı hedefe ulaşabilirdi ancak bir penaltı kaçırdı. Kasım ayında Tenerife'de İsviçre'ye karşı hiçbir şey tehlikede değilken, İspanya onun sahada olduğu bir maçta bir penaltı daha kazandı. Ancak Morata, topu evinde oynayan Pedri'ye bıraktı. Kanarya Adalı oyuncu da kaçırdı.