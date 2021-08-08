Montpellier Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Cengiz Ünder'de!

Montpellier Marsilya maçı Fransa Ligi'ni takip eden futbolseverlerin de gündeminde yer alacak. Montpellier karşısında kariyerinin 73'üncü mücadelesine çıkacak olan Marsilya, dişli rakibine karşı 32 galibiyet, 18 mağlubiyet istatistiğine sahip. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Montpellier Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

MONTPELLİER MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi 1'inci Hafta mücadelesinde Montpellier, Marsilya'yı konuk edecek. 8 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Marsilya'nın Roma'dan kadrosuna kattığı ve geçen sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Cengiz Ünder'in sözleri;

Marsilya taraftarlarının ne kadar ateşli olduğunu biliyorum, çocukluğumdan beni bana bunu anlatıyorlar. Ayrıca Marsilya, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fransız kulübüdür. Her yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyorlar, bu yolda katkı vermek istiyorum.

TÜRKİYE'DEKİ GİBİ

Marsilya'daki taraftarlar, Türkiye'deki taraftarlar gibi. Benim gibi genç bir oyuncu için bu ekstra bir motivasyon sağlıyor. Takım için çok daha fazla savaşmanı sağlıyor. Onlara neler yapabileceğimi göstereceğim

TAKIMDA YERİMİ BULMAYI UMUYORUM

Genelde sağda oynuyorum ancak ortaya gelmeyi de severim, top taşırım. Ortada da iyiyim. Önümüzdeki günlerde takımdaki yerimi bulmayı umuyorum.

BURAK YILMAZ İLE KONUŞTUM

Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın burada olması nedeniyle Ligue 1 ile daha çok ilgilenmeye başladım. Burak Yılmaz ile konuştum, bana Marsilya'da neler gördüğünü anlattı. En sık kullandığı kelime, "Ateşli" oldu. Ama yine de en önemlisi başkan ve teknik direktör Sampaoli ile olan görüşmemdi, beni motive eden buydu.