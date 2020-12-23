Montpellier Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler millilerde!

Montpellier Lille maçı ile Fransa Liginde liderlik mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın büyük efor sarf ettiği ve liderlikte büyük pay sahibi olduğu Lille, Montpellier ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Peki, Montpellier Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MONTPELLİER LİLLE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi'nin 17'nci Hafta mücadelesinde Montpellier, Lille ile karşılaşacak. 23 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Renato Sanches, İngiltere Premier Lige dönüş yolunda.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un Renato Sanches’i yakın takipte olduğu ve Portekizli oyuncu için 20 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı kaydedildi.



Geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münihten Lillein yolunu tutan Portekizli orta saha, geçen sezon Fransız ekibiyle 30 maçta boy gösterdi. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Sanches, ligde sadece 8 maçta görev alabildi. Serie A ekiplerinden Interin de radarında olan Sanchesin daha önce de boy gösterdiği Premier Lige daha yakın olduğu iddia edildi.



SANCHES İÇİN 20 MİLYON EURO



Renato Sanches için yakın takipte olan Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp’un takımında görmek istediği Portekizli oyuncu için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarttı.



WIJNALDUM, BARCELONA’NIN RADARINDA



Öte yandan Liverpoolun Hollandalı orta sahası Wijnaldumun bir süredir Barcelonanın takibinde olduğu, Ada ekibinin Sanches transferini bitirmesi halinde Wijnaldumun takımdan ayrılmasına izin verebileceği iddia ediliyor. Daha önce Premier Ligde Swansea forması giyen Sanches, 15 maçta görev yapmıştı.



AVRUPA KULÜPLERİNİN GÖZDESİ LILLE



Geçtiğimiz günlerde el değiştiren Fransız ekibindeki yıldız isimler Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. İyi teklif gelmesi halinde takımdaki bütün isimlerin gönderilebileceği ifade edilirken, Sanchesin yanı sıra Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Jonathan Bamba ve Jonathan Ikone gibi isimler için teklif bekleniyor. Fransız ekibinin özellikle Yusuf, Bamba ve Ikonenin transferlerinden yüksel gelir beklediği biliniyor.