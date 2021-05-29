Montpellier Başkanı açıkladı! "Belhanda ile yüzde 90 anlaştık"

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'ın sözleşmesini Mart ayında feshettiği ve henüz bir takımla anlaşmayan Younes Belhanda transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Faslı oyuncunun altyapısında yetiştiği Montpellier'nin başkanı Laurent Nicollin, Belhanda ile yüzde 90 anlaştıklarını söyledi.

Fransa'da yayın yapan % 100 Paillade programında açıklama yapan Nicollin, daha yüksek maaşlı teklifler almasına karşın Belhanda'nın kendilerini tercih ettiğini söyledi.

Laurent Nicollin, "Younes daha egzotik takımlardan daha yüksek teklifler aldı ancak ailesiyle birlikte buraya dönmek istiyor. Geri dönmek istediği için mutlu ve gururluyum. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık ancak futbolda imzalar atılmadan emin konuşmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 sezon Galatasaray forması giyen Belhanda, 22 gol atıp 26 da asist yapmıştı. Altyapısından yetiştiği Montpellier ile 2011/12 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarı elde etmişti.

YÖNETİMİ ELEŞTİRİLİNCE GÖNDERİLDİ

Galatasaray Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçının ardından zemin nedeniyle kulübü eleştiren Faslı oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...