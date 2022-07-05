Montero’dan siyah beyazlı tribünlere övgü! "G.Saray ve F.Bahçe, Beşiktaş’la kıyaslanamaz"

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın İspanyol stoperi Francisco Montero, ülkesinde yaptığı açıklamada, yeni teknik direktör Valerien Ismael’in takıma çok şey kattığını belirterek “İşler beklendiği gibi gitmediğinde bunun bedelini ödeyen her zaman teknik direktördür. Bizde de bir değişiklik oldu. Neyse ki İsmael son aylarda geldi ve bize çok disiplin kattı. Bu yıl onunla nasıl daha iyi olduğumuzu göreceksiniz” dedi.

Siyah beyazlı taraftarlardan övgüyle bahseden Montero şöyle devam etti: ”İlk yılımda statlar kapalıydı. Bu durum taraftarlar için zordu. Geçen yıl açıktı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bu seyircinin önünde saçlarımız diken diken oluyor. Bu ortamda oynamayı seviyorum.

BURADA MUTLUYUM

Özellikle iç sahada çok motive olarak ayrılıyorsunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın taraftarı da iyi ama Beşiktaş’ınki kıyaslanamaz. Herkes üç büyüklerden birine karşı bir derbi izlemeye gelmeli ve onu deneyimlemeli ve tadını çıkarmalı.”

Haberin Devamı

Montero geleceğiyle ilgili bir soruya “2025’e kadar sözleşmem var ve mutluyum ancak hayalimin bir futbolcu olarak büyümeye devam etmek, daha fazla gol atmak ve büyük liglerde oynamak olduğu açık. İnsan her zaman İspanya’ya dönmek ister ama bir kez yurt dışına çıkma adımını attığınızda bu korkuyu ortadan kaldırırsınız” dedi. İspanyol futbolcu Türk futbolu için “Türkiye’de çok fizikli bir futbol oynanıyor. Birçok futbolcu için olağanüstü mücadeleler var ve rakipler çok baskı yapıyor, sıkıyor” ifadelerini kullandı.