Montella'yı uyardı: Gelişmemiz gerek!

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A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçını Venezuela karşısında oynadı.

Ay yıldızlılar, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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UĞUR MELEKE YAZDI: MONTELLA'YI EN ÇOK MONTELLA ZORLUYOR

Hürriyet Spor yazarı Uğur Meleke, hem Venezuela maçını hem de Dünya Kupası öncesi değerlendirmesini okuyucularıyla paylaştı.

A Milli takımımızın Dünya Kupası öncesi son iki hazırlık karşılaşmasındaki performansları büyük planda bizi umutlandırdı. Özellikle pres yaptığımızda çok etkiliyiz. Kolay top kazanıyor, kolay pozisyon yaratıyoruz. Rakiplerimizin tamamlayamadığı hücumlarda geçişlerimiz de şahane. Rakip kaleye 3-4 pasta inmeyi beceriyoruz. Ancak bu tescilli Vincenzo Montella oyununun en büyük sıkıntı yaşadığı yerler de enteresan bir şekilde aynı: Hücum tamamlayamadığımızda da biz kolay geçiş fırsatı veriyoruz. Karşı pres konusunda gelişmemiz gerek. Yani bir bakıma Montella’nın en çok zorlandığı rakipler, ‘Montella oyunu’ sergileyenler oluyor.

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1 Haziran’da 4-0 kazanılan Makedonya maçında bir geçiş oyunu şovu yaptık adeta. Set hücumunda da etkili olduğumuz sekanslar vardı ama esas ödülü geçişlerden aldık. Salih ve İsmail, rakibin tamamlayamadığı hücumlarda çok hızlı düşünüp, çabuk hareket ettiler. Sayısız geçiş fırsatı yakaladık.

Ayrıca o gün sol açık başlayan Can Uzun’la, iki maçımızda da 9 numara oynayan Deniz arasındaki uyum harikaydı. Hepimiz Arda-Kenan’a odaklanıyoruz ama kupada Can-Deniz ikilisi de bence beklenenden fazla süre alacaklar.

KARŞI PRESTE GELiŞMELiYiZ

6 Haziran'daki Venezuela maçıysa birtakım uyarı sinyalleri içeriyordu. Tamamlayamadığımız her atakta bizi açık yakaladılar. Sol kanattan Mendoza sürekli bire bir kaldı. Orada neden karşı pres yapamadık, neden topu kaybettiğimiz yerde kalabalık basamadık, kafa yormamız gerekiyor buna.

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Ayrıca şunu da unutmamak gerek: Dünya Kupası’nda grubumuzda yer alan üç takımın ikisi geçis kovalayacak. Paraguay sadece yüzde 37 topla oynama ortalamasıyla turnuvaya geldi. Avustralya da tam 7 duran top golüyle. Yani özellikle bu iki takımın da bize karşı geçiş kovalayacağı aşikar. Topu kaybettiğimiz yerde kalabalık olmak, çabuk geri kazanabilmek ya da en kötü ihtimalle faulle durdurmak gerekecek bu maçlarda.