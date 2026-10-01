×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Montella'nın kader maçları

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Vincenzo Montella#UEFA Uluslar Ligi
Montellanın kader maçları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:00

Beş gün içinde Belçika ve İtalya ile oynanacak karşılaşmalar A Milli Takım için olduğu kadar teknik direktör Vincenzo Montella için de büyük önem taşıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk iki maçında da Fransa’ya 1-0, İtalya’ya 4-1 mağlup olması, teknik direktör Vincenzo Montella’nın koltuğunu tehlikeye soktu.

Kredisi neredeyse tamamen tükenen İtalyan çalıştırıcının görevde kalabilmesinin, ay yıldızlı ekibimizin 2 Ekim’de Belçika ve 5 Ekim’de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçlara bağlı olduğu ifade ediliyor.

Milliler bu iki karşılaşmadan en az birini kazanamaması halinde Montella ile devam edilme ihtimalinin iyice zayıflayacağı ve büyük olasılıkla yolların ayrılacağı belirtiliyor.

Gözden KaçmasınOrkun Kökçü, Milli Takım kadrosundan çıkarıldıOrkun Kökçü, Milli Takım kadrosundan çıkarıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Vincenzo Montella#UEFA Uluslar Ligi

BAKMADAN GEÇME!