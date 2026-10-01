Montella'nın kader maçları

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2026 Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk iki maçında da Fransa’ya 1-0, İtalya’ya 4-1 mağlup olması, teknik direktör Vincenzo Montella’nın koltuğunu tehlikeye soktu.

Kredisi neredeyse tamamen tükenen İtalyan çalıştırıcının görevde kalabilmesinin, ay yıldızlı ekibimizin 2 Ekim’de Belçika ve 5 Ekim’de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçlara bağlı olduğu ifade ediliyor.

Milliler bu iki karşılaşmadan en az birini kazanamaması halinde Montella ile devam edilme ihtimalinin iyice zayıflayacağı ve büyük olasılıkla yolların ayrılacağı belirtiliyor.