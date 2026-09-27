Montella'nın İtalya reçetesi!

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UEFA Uluslar Ligi’nde Fransa karşısında sergilenen mücadeleye rağmen sahadan yenilgi ile ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını belirten A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, grupta yarın İtalya ile oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmakta kararlı.

İtalyan teknik adam, Bursa’da zaferi getirecek formülü de belirledi. İşte Vincenzo Montella’dan Mancini’li İtalya’yı yenmenin 5 anahtarı:

TARAFTARIN ROLÜ BÜYÜK

1-) iLK 20 DAKiKADA YOĞUN BASKI:

İtalya'nın geriden oyun kurmasına fırsat tanınmayacak. Bursa’daki taraftar desteği ile birlikte rakip kendi yarı alanına hapsedilecek.

2-) ORTA SAHADA CESARET:

Hakan ve Kenan’ın yokluğunda topu ileri taşıyacak olan Arda Güler ve Can Uzun gibi kreatif ayaklar oyunun merkezinde aktif tutulacak.

3-) HIZLI KANAT HÜCUMLARI:

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İtalya savunmasının dengesini bozmak adına yarınki mücadelede kanatların etkili kullanımı ve beklerin bindirmeleri kilit rol oynayacak.

4-) CEZA SAHASINDA BiTiRiCiLiK:

Fransa önünde görülen gol yolu problemi çözüme kavuşturulacak. Üretkenliğin yanı sıra son vuruşlardaki netlik ön planda tutulacak.

5-) SANDRO TONALi’YE GEÇiT YOK:

İtalya'nın oyun kurucusu Sandro Tonali yakın markajda tutulacak. Yıldız oyuncunun maçta ritim bulmasına izin verilmeyecek.

HEDEF ERKEN GOL BULMAK

A Milli Takımımız, Bursa’daki karşılaşmanın ilk yarısında kontrolü elden bırakmadan oyunu rakip sahaya yıkmayı hedeflerken erken bulunacak bir golün, İtalya savunmasının arkasında geniş alanlar yaratacağı ve ay yıldızlı ekibe ikinci gol fırsatlarını getireceği hesaplanıyor.

Fransa maçındaki yüksek mücadele gücü, sahaya yansıtılacak cesaret ve ceza sahasındaki bitiricilikle birleştiğinde Bursa’da galibiyetin gelmesi hedefleniyor.