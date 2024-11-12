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Montella‘nın Fenerbahçe'ye hediyesi Samet Akaydin

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#Fenerbahçe#Samet Akaydin#Mourinho
Montella‘nın Fenerbahçeye hediyesi Samet Akaydin
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 07:00

Gözden çıkarıldığı düşünülen milli futbolcu bu sezon ilk kez 11’de görev yaptığı Sivas maçına damga vurdu. Montella‘nın F.Bahçe’de oynamadığı dönemlerde de kendisinden hiç vazgeçmediği 30 yaşındaki futbolcu, Ay yıldızlı forma ile görev yapabilme hedefiyle kendini hep hazır tuttu, bunun karşılığını F.Bahçe’de de aldı.

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Sivasspor maçıyla F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun bu yıl ilk kez 11’de sahaya sürdüğü Samet Akaydin’in en büyük motivasyonu milli forma. Fenerbahçe’de gözden çıkarıldığı düşünülen, sosyal medyada acımasızca eleştirilen Samet, her şeye kulaklarını tıkayarak çalıştı ve Jose Mourinho’nun gözüne girmeyi başardı. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella‘nın Fenerbahçe’de oynamadığı dönemlerde de kendisinden hiç vazgeçmediği 30 yaşındaki futbolcu, ay yıldızlı forma ile görev yapabilme hedefiyle kendini hep hazır tuttu, bunun karşılığını Fenerbahçe’de de aldı.

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HAKSIZELEŞTiRiLERE YANITINI SAHADA VERDi

Sosyal medyada çok sert eleştirilere maruz kalan Samet Akaydin, son Trabzonspor maçında son dakika atılan gole sevinmediği gerekçesiyle adeta lince uğramıştı. Ancak bu gole tüm arkadaşları gibi sevindiği görüntüler ortaya çıkınca haksız ithamlardan kurtulmuştu. Haksız eleştirilere en güzel cevabı sahada veren Samet, uzun lig maratonunda Mourinho’nun da elini güçlendirdi.

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JOSE MOURiNHO HAFTA BAŞI SÖYLEDi

Hafta başında Mourinho’nun “Sivasspor maçında sen oynayacaksın” sözüyle maç saatine kadar kendisini mental olarak hazırlayan Samet, verilen şansı güzel futbolu ve attığı golle çok iyi değerlendirdi; bir maçta her şeyi iyiye dönüştürmeyi başardı.

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#Fenerbahçe#Samet Akaydin#Mourinho

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