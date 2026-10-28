Montella'nın Fenerbahçe'den talebi belli oldu!

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Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi, dün akşam yapılan açıklamayla resmen sona erdi.

Sarı-lacivertli kulüpten bugün yapılan açıklamada ise yeni teknik direktör belirlenene kadar yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağı duyuruldu.

Teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden biri de A Milli Takım'ın eski çalıştırıcısı Vincenzo Montella.

3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

HT Spor'un haberine göre; Vincenzo Montella, Fenerbahçe'den 3 yıllık sözleşme talep etti.

Sarı-lacivertli yönetim ise sezon sonunda yapılacak olan seçim nedeniyle kısa vadeli bir çözüm arayışında. Bu nedenden dolayı Montella ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamıyor.

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MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

A Milli Takım'ın başında 31'i resmi, 9'u özel olmak üzere toplam 40 maça çıkan Vincenzp Montella; 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar bu 40 maçta 66 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 57 gol gördü.

A Milli Takım, Vincenzo Montella döneminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nde çeyrek final oynadı, UEFA Uluslar B Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi.

Hayal kırıklığı yaratan 2026 Dünya Kupası performansının ardından Ay-yıldızlılar, Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 4 UEFA Uluslar A Ligi maçından da yenilgiyle ayrılmış ve İtalyan teknik adamın görevine son verilmişti.