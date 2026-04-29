Montella'dan Türkiye ve Dünya Kupası itirafı: Benim için en büyük ödül

Vincenzo Montella, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a samimi açıklamalarda bulundu.

Milli Takım'ımızın başarılı teknik adam, Dünya Kupası ve Türkiye kariyerine ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Gazzetta'da 29 Nisan Çarşamba günü yayınlanan röportajdan önemli kısımlar şu şekilde oldu:

Kosova zaferi ile başlayalım. Kariyerinizin en büyük sevinci miydi? *

Kesinlikle evet. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek ve Milletler Ligi'nde A Ligi'nde çıkmak da olağanüstü sevindiğim anlardan. Bütün bir ulusu mutlu etmek, benim için en büyük ödül.

Dünya Kupası'nı kaçıncı sırada bitirmeyi hayal ediyorsun? *

Tahmin etmek kolay değil. Bilinmeyen çok şey var. En başta, nerede olacağımız. FIFA tarafından tahmin edilen sıcaklık 42 derece. Phoenix ve Arizona'da antrenman yapacağız. Daha sonra Kanada'nın Vancouver şehrinde olacağız. Sıcaklığın düşeceği yerde bir maçımız olacak. Çalışmalarımız gösteriyor ki, sıcaktan soğuğa geçmek takım için daha iyi olacak. Oyuncuların o ay içinde hangi koşullarda, nasıl milli takıma katılacakları da önemli. Çok şey değiştirecek.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu tekrar sakatlandı. *

İtalya Kupası finali öncesinde sakin ve kendinden emin olduğunu hissettim: Umarım yakında düzenli olarak antrenman yapabilir. Hakan, yokluğu hissedilen, adeta sahada görünmez olan oyun kuruculardan biri. Takım arkadaşları zor anlarda ona topu atıyor. Gol atacağından emin olduğu için, herkes kendini güvende hissediyor.

Inter onu kadrosunda tutmaya karar verdi ve sözleşmesini yenileyebilir. *

Kişisel tercihlere asla karışmam. Benim için nerede oynamaya karar verirse versin, mutlu olması yeterli.

30 Haziran'dan sonra Zeki Çelik serbest kalacak ve yeni transferi gerçekleşebilir. *

Benim için Zeki çok faydalı, performansı çok yüksek, çok yönlü bir oyuncu.

Kenen Yıldız'ın transferi Juventus için büyük önem taşıyor. *

Kenan çok gelişti. Saha içinde asla ne yapacağını tahmin edemiyorsunuz, daha da fazlasını yapabilir. Okuduğum kadarıyla Spalletti kalırsa, onun için iyi olacak. Luciano, oyuncu yeteneklerini ortaya çıkarma konusunda iyidir.

Yeni antrenörlerden hangisini beğeniyorsun? *

Matarazzo, Real Sociedad ile İspanya Kupası'nı kazandı. İtalyan-Amerikan kökenli olması da ilginç. Hikayesi ilgimi çekiyor.

Coşkuyu yeniden kazanmak için gitmek zorunda kaldı *

Eğer kariyerimde bir şeyden pişmansam, o da daha önce yurt dışına gitmeye karar vermemiş olmamdır. Ülke değiştirmek, profesyonel anlamda her şeyden önce kişisel deneyiminizi zenginleştiriyor. Belki bir gün İtalya'ya çalışmak için dönerim ama şimdilik Türkiye'de çok mutluyum. Burada tutkumu yeniden keşfettim. Bir süre önce mesleği bırakmayı bile düşünmüştüm.

Ne zaman? *

Covid döneminde ailemle beraberdim ve mutluydum. Beni heyecanlandıran bir teklif yoktu. Adana, başka bir dünyaydı. Tutkumu yeniden alevlendirdi.

Dil öğrendin mi? *

Maalesef pek bir şey öğrenemedim. Gerçekten çok zor, en azından benim için.