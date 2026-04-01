Montella'dan tarihi başarı sonrası duygusal sözler: 'Hayallerimize kavuştuk!'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2026 00:47

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığımız Kosova finalinin ardından açıklamalar yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Mücadelenin ardından Bizim Çocuklar'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları; 

Duygu anlamında zirveyi yaşıyorum! Sanırım hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk teknik adam oldum. İnanılmaz gururluyum.

"GİDEMESEYDİK SORUMLULUK BENİMDİ"

Maçtan önce çocuklara da söyledim, onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Gidemezsek bile tüm sorumluluk bana ait olacaktı. Onlar her şeyi başardı. Şimdi birlikte güzel bir yolda devam edeceğiz.

"DÜNYA KUPASI ZİRVE"

Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nı her zaman arzular. Tüm ekiple bunu konuştuk. Hayallerimize kavuştuk, mutluyuz. İnanılmaz bir duygu, kelimelerle tarifi yok. Bu meslekte Dünya Kupası zirve. Onu paylaşmak, yaşamak harika olacak. Tüm çalışanlar, yönetim... Herkes inanılmaz katkıda bulundu. Herkese teşekkürler.

