Montella'dan Sivasspor'a ziyaret

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir müsabakasını tribünden takip eden İtalyan teknik adam, bugün kırmızı-beyazlı takımın tesislerine gitti.Teknik direktör Bülent Uygun ile Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde bir araya gelen Montella ve teknik ekibi, milli takımlar, Trendyol Süper Lig, Türk futbolu ve altyapılar hakkında görüştü.

Bülent Uygun, Vincenzo Montella'ya Sivasspor logolu el işçiliği tabak ve kendisinin yazdığı kitabı hediye etti.