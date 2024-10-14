Montella'dan serzeniş: Enteresan bir durum

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UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'te A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Vincenzo Montella, kadro tercih nedenini anlattı.

Kadro tercihi ve zemin hakkında konuşan Montella, "Dürüst konuşmak gerekirse ilk 11'de herkes oynayabilir ama 11 kişiden fazla oynayamaz. Herkes oynamayı hak ediyor ama kriter olarak rakibimizin fizik kapasitesi bizden biraz daha yüksek bu yüzden teknik kapasitesi en yüksek takımı seçtik. Herhangi bir şekilde bahaneye gerek yok. Sahanın oynanacak kapasitede olduğunu düşünmek istiyorum. Umarım saha zemini bizden yana olur. Bazı noktalarda belirli belirsiz buzlanmalar var. Gönül isterdi ki daha önceden müdahale etselerdi. Çünkü bu seviyelerde bir sahanın ısıtma sistemine sahip olmadığına görmek ve buna müdahale etmemek enteresan. Sahaya çıkacağız, istediğimiz futbolu yansıtmaya çalışacağız." dedi.