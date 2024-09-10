Montella'dan santrforlu oyun cevabı: Problem olmayan yerde problem arıyoruz

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İzmir'de İzlanda'yı 3-1 ile geçen ve UEFA Uluslar B Ligi'nde haftayı lider kapatan A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella maç sonrası konuştu.

"GALİBİYETİ ÜLKEMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ"

Maçtan önce de söyledim, güzel bir gece yaşatmak istiyorduk. O yüzden böyle oynadığımız için, bazen çok yorulsak da, çok güzel performansla kazandığımız için bu galibiyeti ülkemize armağan ediyoruz.

SANTRFORLU OYUNA DÖNÜŞ YORUMU

Bu akşam tekrardan ne kadar çözüm üretebileceğimizi kanıtladığımızı düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da yüksek seviyelerde bunu kanıtladık. Gayet mutluyuz... Bazen problem olmayan yerde problem arıyoruz.

"DÜN KEREM İLE KONUŞMUŞTUM"

Kerem için mutluyum. Dün konuştum kendisiyle; onu hazır gördüğümü ve oynatmak istediğimi söyledim. Attığı 3 gol, bugünün pozitif notlardan biri. Çok önemli bir galibiyet. Önemli, pozitif notlarımız var. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem son 10 dakikayı forvet olarak oynadı. Sırtında 9 yazmıyordu ama '9 numara' gibi gol attı.