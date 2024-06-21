Montella'dan Portekiz maçı öncesi açıklamalar! Arda Güler'in son durumu, İrfan Can Kahveci...

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EURO 2024'teki ikinci maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında konuştu.

"RONALDO İNANILMAZ BİR OYUNCU"

Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim.

"İKİ TAKIM DA TOPA SAHİP OLMAK İSTİYOR"

Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor.

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"ARDA İÇİN SON KARARI YARIN VERECEĞİZ"

Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Yarın ilk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz.

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"İRFAN CAN DIŞINDA EKSİĞİMİZ YOK"

İrfan Can maalesef bizimle olmayacak. Diğer bütün oyuncularımız hazır, kadroda olacaklar.

"SAVUNMA, HÜCUMDAN BAŞLIYOR"

Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmalıyız. Bunu sağlamak da forvetlerimizden başlıyor. Defansif anlamda iyi olduktan sonra ofansif oyuncularımızın ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Gürcistan maçında biz 22 şut attık onlar 12.

Portekiz'i hiç yenemediğimizi biliyoruz ama bu sadece istatistik. Biz yarınki maça odaklanıyoruz. Ayaklarımızı yere basmalıyız, gerçeklere odaklanmalıyız. Konsantrasyonumuzu ve arzumuzu eksik etmeden sahada olacağız.

Portekiz basınından soru: "Yarın Türkiye, Portekiz karşısında nasıl bir anlayışla sahada olacak?"

Seni Martinez mi yolladı? (Gülerek). Biz kompakt oynadığımız sürece rakibimiz isterse üçlü de oynayabilir. Biz onların zaaflarını biliyoruz ve değerlendireceğiz. Rakip hocanın söylediklerini okudum, saygı duyduğum bir isim. Ülkemizde forvetsiz ve ofansif oynamadığımızı söylüyor. Rakip hoca bizim ofansif oynadığımızı söylediğinde mutlu oluyorum. Rakibimize alan bırakmamamız gerekiyor.