Montella'dan Muhammed Damar hamlesi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 21 yaşındaki genç yıldızı ikna etmeye çalışıyor.
TELEFONLA GÖRÜŞME YAPTI
Vincenzo Montella, Almanya U21 Milli Takımı’nın önemli isimlerinden Muhammed Damar’la telefon görüşmesi yaparak onu Türkiye adına oynamaya ikna etmeye çalıştı.
DÜNYA KUPASI KADROSU SÖZÜ VERDİ
Sky Almanya’nın haberinde İtalyan teknik adamın Damar’a 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alma ve hatta oynatma sözü verdiği dile getirildi.
10 NUMARA POZİSYONUNDA OYNUYOR
Bundesliga ekiplerinden 1899 Hoffenheim'de oynayan Berlin doğumlu Muhammed Damar, Almanya U21 Milli Takımı'nda forma giyiyor. Orta saha oyuncusu olan Muhammed, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.