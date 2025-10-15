×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Montella'dan Muhammed Damar hamlesi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 07:00

Almanya U21 Milli Takımı’nda forma giyen Muhammet Damar için A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella harekete geçti. İtalyan teknik adam genç oyuncuyla telefonla görüşme yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 21 yaşındaki genç yıldızı ikna etmeye çalışıyor.

TELEFONLA GÖRÜŞME YAPTI

Vincenzo Montella, Almanya U21 Milli Takımı’nın önemli isimlerinden Muhammed Damar’la telefon görüşmesi yaparak onu Türkiye adına oynamaya ikna etmeye çalıştı.

Montelladan Muhammed Damar hamlesi

DÜNYA KUPASI KADROSU SÖZÜ VERDİ

Sky Almanya’nın haberinde İtalyan teknik adamın Damar’a 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alma ve hatta oynatma sözü verdiği dile getirildi.

10 NUMARA POZİSYONUNDA OYNUYOR

Bundesliga ekiplerinden 1899 Hoffenheim'de oynayan Berlin doğumlu Muhammed Damar, Almanya U21 Milli Takımı'nda forma giyiyor. Orta saha oyuncusu olan Muhammed, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

