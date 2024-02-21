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Montella'dan Milli Takım için Semih Kılıçsoy kararı!

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#Milli Takım#Montella#Semih Kılıçsoy
Montelladan Milli Takım için Semih Kılıçsoy kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 09:51

Beşiktaş formasıyla büyük bir çıkışa imza atan Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'a göz kırpıyor. Teknik direktör Vincenza Montella'nın Semih'i gelecek ay Avusturya ve Macaristan ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna almayı planladığı belirtildi.

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Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 ile geçen Beşiktaş'ta ilk golü atan Semih Kılıçsoy, bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Ligde 13 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

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AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Semih Kılıçsoy, Konyaspor karşılaşmasındaki performansıyla 2024 yılında Süper Lig’de gole en çok katkı yapan isim olmayı başardı. Genç santrfor, 2024’te 7 gol ve 2 asistle oynayarak toplam 9 gol katkısıyla zirvede yer aldı. Ayrıca Semih, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de 2024 yılının en golcü 23 yaş ve altı futbolcuları listesinde zirveye yerleşti.

EURO 2024 ROLU AÇIK! MONTELLA'DAN KARAR

Genç futbolcu, bu çıkışıyla EURO 2024'te mücadele edecek olan Milli Takım'a da göz kırpıyor. Fanatik'in haberine göre Semih'in çıkışından oldukça etkilenen teknik direktör Montella, gelecek ay Avusturya ve Macaristan ile oynanacak hazırlık maçlarında 18 yaşındaki futbolcuyu kadroya alacak.

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Beşiktaş'taki formunu Milli Takım'da da sürdürmesi halinde Semih, EURO 2024 kadrosunda da olabilir.

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#Milli Takım#Montella#Semih Kılıçsoy

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