×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Montella'dan Macaristan yorumu: İki takım da birbirini tanıyor

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Montella#Ceyhun Kazancı
Montelladan Macaristan yorumu: İki takım da birbirini tanıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 16:48

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekiminde Macaristan eşleşmesini değerlendirdi.

Haberin Devamı

Muhtemel rakiplerimizin denk kuvvette olduğunu ifade eden Ceyhun Kazancı, şunları söyledi: "Hangi rakibi çektiğimizin çok önemi olmayacaktı. Tarihimizde en çok maç yaptığımız takımlardan Macaristan ile eşleştik. Onlar da gruplarında iç sahada Almanya ve Hollanda'dan puan aldılar, tek galibiyetlerini ise Bosna-Hersek'e karşı elde ettiler. İki İtalyan teknik adamın birbirine rakip olacağı ilginç bir karşılaşma olacak. Yakın zamanda Macaristan ile özel bir müsabaka oynamıştık ama biliyorsunuz resmî maçların havası daima farklı olur. Biz de böyle hedef maçlarda oyuncularımıza bir kat daha güveniyoruz. A Ligi'ne ulaşacağımız konusunda inançlıyız."

Gözden KaçmasınMarco Rossiden Türkiye itirafı: İstemediğim tek takımdıMarco Rossi'den Türkiye itirafı: İstemediğim tek takımdıHaberi görüntüle

Vincenzo Montella: "A Ligi'ne giden takım olmak istiyoruz"

Bu seviyede mücadele eden tüm rakiplerin güçlü olduğunu belirten Vincenzo Montella ise "Belçika, İskoçya, Sırbistan veya Macaristan… Bizim A Ligi'ne çıkma hedefimiz doğrultusunda, rakip fark etmeyecekti. Sıkı şekilde rekabet edebileceğimiz bir rakip. Bildiğiniz gibi, bu yıl mart ayında Macaristan ile özel maçta karşılaşmıştık. Biz onları, onlar da bizi tanıyor. Macaristan'da çok uzun süredir aynı İtalyan teknik adam görev başında. Tecrübeli ve iyi bir takımla eşleştiğimizi söyleyebiliriz. Oyuncularımızın sahip olduğu yeteneklerin ve onlarla başardıklarımızın farkındayız. İki maçlık seride doğru bir konsantrasyonla oynayarak A Ligi'ne giden takım olmak istiyoruz" diye konuştu.

Gözden KaçmasınA Milli Takımın rakibi Macaristan oldu UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi...A Milli Takım'ın rakibi Macaristan oldu! UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Montella#Ceyhun Kazancı

BAKMADAN GEÇME!