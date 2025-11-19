Montella'dan ligi erteleme ricası: 'Hep birlikte bir hayalin peşinden koşacağız!'

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, beraberliği değerlendirdi.

İşte Montella'nın açıklamaları;

"ŞUT ATTIRMADIK"

"İnanılmaz bir mücadele verdi oyuncularımız... Farklı bir maç olacağını biliyorduk ve farkındaydık. Beraber fedakarlıklar yapmamız gerektiğini biliyorduk. Takım ruhuyla mücadele ederseniz, en iyisini yaparsanız. En son Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 7 şut attılar, biz de şut attırmadık. Az süre verdiğimiz oyuncuların hazır olması beni gururlandırıyor. Her çalışanın katkısı var, onlara da teşekkür ederim. Malzemeci Ünal ağabeyin doğum günüydü, onun için kazanmak istedik, denedik ama olmadı."

"GENÇLERİN DURUMU ÖNEMLİ"

"U21, U19, U17 onlarda da hareket var. İspanya maçına gelirken, U21'in maçını izledik. Onlardan iki oyuncu aldık. Onların durumu da benim için çok önemli."

"PLANDAN EMİNDİM"

"Başından beri planımıza emindim, futbolcularıma da söyledim. Futbolcularımız bana inandılar, onlara teşekkür ettim. Başarılı olacakları bir strateji uyguluyorum. Galibiyet için denedik ama iki taraf için de hak edilen bir sonuç oldu."

"MAÇ BAŞI 3 GOL, MUAZZAM"

"Bugünkü gollerle beraber grup aşamasında 17 gole ulaştık yani ortalama üç gol. Muazzam bir iş yaptı bizim çocuklarımız."

MART AYINDA ERTELEME RİCASI

"Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulunabilirim, kulüplerle konuşarak o ay bir maç eksik oynatarak, birkaç gün fazladan çalışabilirsek çok sevinirim. Herkes katkıda bulunabilirse çok sevinirim."

İRFAN CAN KAHVECİ

"İrfan Can Kahveci kendi kulübünde maçlara gidemiyor. Zor bir dönemden geçiyor. Bu zor döneme rağmen performansı gerçekten çok iyiydi."

"YUKARDAN YARDIM GELİYOR

"Altını çizmem gerekiyor. Özel dönemden geçen futbolcularımız ya da zor günler yaşayan futbolcularımız için çok mutluyum. Salih uzun zamandır kendi kulübünde istediği gibi oynayamıyor ve inanılmaz bir maç çıkardı. Kendisiyle gurur duyuyorum.

Orkun zor bir dönemden geçti ama inanılmaz bir karakter gösterdi. Çağlar az oynadığı bir dönemden geçiyor. O da inanılmaz bir performans gösterdi. İrfan Can da zor bir dönemden geçmesine rağmen çok iyi bir performans gösterdi herkese. Bu isimler saha dışında da örnek karakterler. Böyle iyi olduğunuzda yukarıdan da yardım oluyor. Altay da uzun zamandır oynamıyor ama müthiş performans gösterdi, son dakikalarda şans da yanındaydı. Örnek karakterler olunca, her şeyi ortaya koyduğunuzda yukarıdan da yardım geliyor ister istemez."