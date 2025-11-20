Montella'dan Dünya Kupası Play-Off kurası sonrası itiraf! 'Türkiye'de oynamak isterdim'

Haberin Devamı

A Milli Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

'İTALYAN VE TÜRK MANTALİTESİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR'

Yarı final aşamasında Romanya ile eşleştiğimizi hatırlatan Montella, "Teknik direktörleri Mircea Lucescu'yu çok iyi tanıyorum. Ancak bildiğiniz gibi kendisi de İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türkiye Millî Takımı'nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı." dedi.

'RAKİPLERE MAÇ MAÇ YAKLAŞMA PRENSİBİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'



Muhtemel final eşleşmesi hakkında da görüş belirten Montella, "Slovakya'nın başında da İtalyan bir teknik direktör bulunuyor. Gerek Kosova gerekse Slovakya kompakt oynayabilen takımlar. Biz rakiplere maç maç yaklaşma prensibimizi devam ettireceğiz. İkinci maçımız deplasmanda olacak, ancak geldiğimiz bu noktadan sonra bu durumun bir önemi yok." ifadelerini kullandı.

'İKİ MAÇI DA TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTERDİM'

'Bazen deplasmanda oynamak iyidir ama bana sorsanız iki maçı da Türkiye'de oynamak isterdim. Bilmiyorum, maçtan maça değişen bir şey bu. Mart ayında takımda değişim yapacak mıyım bilmiyorum. Daha çok uzun bir zaman var. Her oyuncumuzu iyi bir şekilde inceleyeceğiz."

'HERKESİN %100'ÜNÜ VERMESİ GEREKECEK'



Play-off turunda büyük işler başarmamız gerektiğini belirten İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası'na ulaşmak için herkesin maksimum performansla oynaması lazım. Herkesin %100'ünü vermesi gerekecek. Artık rakiplere odaklanıp onlar üzerinde çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.