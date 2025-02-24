Montella'dan Kenan Yıldız sözleri: 'Kızımın onun gibi biriyle evlenmesini isterim'

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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, DAZN İtalya kanalına verdiği röportajda milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Kenan'ın sadece futbola odaklandığını söyleyen Montella, "O sadece temiz bir yüze sahip değil, aynı zamanda temiz bir ruha da sahip, çok iyi bir insan. En iyisi olabilmek adına çok çalışıyor ve sadece futbola odaklanmış durumda. Ben bir kız babasıyım ve kızımın gelecekte onun gibi biriyle evlenmesini, damadımın böyle bir insan olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 38 maça çıkan ve 2578 dakika süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

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19 yaşındaki milli futbolcunun Juventus ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.