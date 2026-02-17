Montella'dan Galatasaray maçı öncesi Juventus'a uyarı: 'Büyük hata olur!'

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam İtalyan devi Juventus'u konuk edecek.

RAMS Park’ta 20.45’te başlayacak zorlu mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Dev maç öncesi A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta Dello Sport'a verdiği özel röportajda karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

"GALATASARAY'I KÜÇÜMSEMEK BÜYÜK HATA OLUR"

"Osimhen sadece Türkiye’de değil, İtalya’da da başka bir gezegenden gibiydi. Icardi olağanüstü bir bitirici ve sakatlığından önceki gibi tekrar gol atmaya başladı. Ama Galatasaray çok daha fazlası. Torreira’yı ve benim milli takımımdan 6-7 oyuncuyu düşünüyorum. Bir isim söylemem gerekisrse, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Yunus Akgün olur. Onu Adana’daki dönemimde de çalıştırmıştım. Galatasaray’ı küçümsemek büyük hata olur."

"SPALLETTI, JUVENTUS'A NET BİR KİMLİK KAZANDIRDI"

"Luciano Spalletti, Juventus'a net bir kimlik kazandırdı ve birçok oyuncu onun gelmesinden bu yana gelişti. Inter'in 15 puan farkı çok büyük, ama Juventus 6 yıldır şampiyon olamıyor. Futbol döngüseldir, Juventus'un da zamanı gelecek ama seviyeyi yükseltmek için takviyeye ihtiyaç var. Luciano bir numara ve Juventus'u gelecekte de hak ettiğini kanıtladı."

"KENAN YILDIZ AVRUPA'NIN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN"

"Kenan Yıldız, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri. Lamine Yamal, Bellingham, Arda Güler ve Kenan Yıldız, bana göre Avrupa'nın en yetenekli oyuncuları!"