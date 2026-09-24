Montella'dan itiraf! 'GÃ¶revden alÄ±nabilirdim'

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TÃ¼rkiye A MillÃ® Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Vincenzo Montella, Ä°talya basÄ±nÄ±ndan La Gazetta dello Sport'a konuÅŸtu. Fransa'nÄ±n ardÄ±ndan rakip olacak olan Ä°talya'ya deÄŸinen tecrÃ¼beli hoca, "Herkesle karÅŸÄ±laÅŸmak isterdim ama Ä°talya hariÃ§, hele ki birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde iki kez. Ã‡ok heyecanlanacaÄŸÄ±m, biliyorum. Ancak TÃ¼rkiyeâ€™nin bir hedefi var: Uluslar Ligiâ€™nde Ã§eyrek finale kalmak, birinci ya da ikinci olarak." dedi.

'Avrupa'nÄ±n en iyileriyle boy Ã¶lÃ§Ã¼ÅŸmek istiyoruz'

Montella, A Ligi'nde en iyilerle mÃ¼cadele etmek istediklerini vurgulayarak, "Ä°talya Ã§ok deÄŸiÅŸti, sadece teknik direktÃ¶r deÄŸil. Bizim de kadromuzda pek Ã§ok genÃ§ oyuncu var ve bu yeni bir durum deÄŸil: Bazen belki zamanlamasÄ± biraz erken olabilir, ama bu formatta tek bir maÃ§Ä± bile kaybedemezsiniz. Yine de bÃ¶yle olmasÄ± gÃ¼zel, tÃ¼m maÃ§lar belirleyici. Ve bizim iÃ§in bu, Uluslar Ligiâ€™nde ilk kez A Ligi'nde yer alÄ±yoruz: Avrupaâ€™nÄ±n en iyileriyle boy Ã¶lÃ§Ã¼ÅŸmek istiyoruz. Biz yeni yÃ¼kselen takÄ±mÄ±z, grubumuzda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼Ã§ konumundayÄ±z. Yolumuzu aÃ§mamÄ±z gerekecek." sÃ¶zlerini sarf etti.

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'Fransa iÃ§in de kolay olmayacak'

YarÄ±n akÅŸam Ä°zmit'te oynanacak Fransa maÃ§Ä±na da deÄŸinen Montella, "DiÄŸer takÄ±mlarÄ±n ulaÅŸamayacaÄŸÄ± bir kaliteye ve oyuncu havuzuna sahip: sadece Ä°spanya ve belki Portekiz onunla rekabet edebilir. DÃ¼nya KupasÄ±'nda yarÄ± finalde kaybetti ama rakibi Ä°spanyaâ€™ydÄ±: asÄ±l hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± baÅŸka yerlerde. Zidane ile birlikte yeniden coÅŸku kazandÄ±lar. Ancak bu onlar iÃ§in de kolay olmayacak." diye konuÅŸtu.

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'DÃ¼nya KupasÄ± iyi gitmedi'

2026 DÃ¼nya KupasÄ±'ndaki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine ise Ä°talyan teknik direktÃ¶r, "GÃ¼zel bir soru. SonuÃ§lara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, kesinlikle iyi gitmedi. Performanslara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise daha iyisi yapÄ±labilirdi. Biraz ÅŸansÄ±mÄ±z yoktu, ama mazeret aramÄ±yorum. Ä°lk iki maÃ§ta en az bir puan almak iÃ§in gol bÃ¶lgelerinde daha etkili olmalÄ±ydÄ±k. Bu konuda yetersiz kaldÄ±k." yorumunu yaptÄ±.

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Federasyon daha Ã¶tesine, geleceÄŸe baktÄ±'

Montella, "TakÄ±mÄ±nÄ±z on maÃ§ta sadece bir kez, Ä°spanyaâ€™ya karÅŸÄ± kendi sahasÄ±nda yenildi." sorusuna ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: "Deplasmanda da harika sonuÃ§lar aldÄ±k, yetmiÅŸ yÄ±l sonra Almanyaâ€™da galip geldik. Memnuniyet duydum. Belki de bu yÃ¼zden beni deÄŸiÅŸtirmediler. Ancak beni o iki maÃ§ iÃ§in deÄŸil, tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±m iÃ§in deÄŸerlendirdiler. GÃ¶reve geldiÄŸimde Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lamayacaktÄ±k, ama grubumuzu birinci olarak tamamladÄ±k. Final turunda harika bir performans sergiledik. Yirmi dÃ¶rt yÄ±l aradan sonra DÃ¼nya KupasÄ±'na katÄ±ldÄ±k. Ve ilk kez Uluslar A Ligi'ndeyiz. GÃ¶revden alÄ±nabilirdim ama federasyon daha Ã¶tesine, geleceÄŸe baktÄ±."

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