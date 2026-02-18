Montella'dan İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Kenan Yıldız açıklaması: Ona hassasiyetim var

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri:

"Çok önemli bir takıma sahibiz ve bir hoca olarak, kısa süre olsa bile Milli Takım’a geldiğimde oyuncuları mutlu görmek beni çok gururlandırıyor. Bu takım ruhuyla devam etmek istiyoruz.

'HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'

Uluslar Ligi A seviyesinde mücadele edeceğimiz için gururluyuz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu anki odak noktamız tamamen mart ayındaki play-off maçlarımız, o yüzden öncelikli hedefimiz Dünya Kupası.

Mircea Lucescu için geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kendisiyle özel bir ilişkimiz var; çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir hoca. Romanya maçında yetenekli bir kadroya karşı oynayacağız. Ancak mart ayına yüzde 100 hazır gelmemiz gerekiyor ve en iyisini yapabilecek durumda olacağız.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Her şey, önemli bir futbolcu grubuna sahip olduğunuz zaman başlar. Biz çok önemli bir takıma sahibiz; bunun altını çizmek istiyorum. Biz teknik ekip olarak oyuncu kalitesini değerlendiriyoruz ama futbolcunun karakteri de çok önemli. Bu ruhu oluşturmak bizim için çok önemliydi.

İRFAN CAN KAHVECİ SÖZLERİ

İrfan Can Kahveci'ye karşı bir hassasiyetim var. Oynamadığı dönemde de A Milli Takım’a çağırarak herkese bir mesaj verdim. Geldiğimiz günden beri takıma büyük katkılar sağlayan bir futbolcu oldu. Oynadığı ve oynamadığı dönemlerde her zaman örnek bir karakter sergiledi.

ARDA VE KENAN ALTIN TOP İÇİN ADAY GÖSTERİLEBİLİR

Arda Güler ve Kenan Yıldız öyle bir banttalar ki, takımlarının da sonuçlarını baz alarak konuşuyorum; Altın Top için aday gösterilebilecek futbolcular. O seviyedeler.

2. MAÇTAN SONRA KUTLAMA YAPACAĞIZ

Galatasaray'ın Juventus zaferi hakkında:



Dün maçı seyrettik hep beraber. Maçtan önce gollü geçeceğini söylemiştim açıkçası. Maçı seyrederken hem çok keyif aldık, hem çok mutlu olduk Türk futbolu adına.



Benim meslektaşlarım bilir ki; 2. maç varsa, turu geçmiş sayılmazsınız. 2. maçı da oynamak lazım. Şu an için kutlama yapmamıza gerek yok. 2. maçtan sonra en iyi şekilde mutlu olacağız, eğer sonucu istedikleri gibi alırlarsa.



Takımlarımızın en iyi şekilde devam etmelerini diliyorum.