Montella'dan Galatasaray-Juventus maçı ve Kenan Yıldız açıklaması: Geri dönüş mümkün

A Milli Takımımızın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın Juventus ile Torino'da oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi konuştu.

Böyle bir ilk maç bekliyor muydunuz?

"Dürüst olmak gerekirse, böyle bir sonuç beklemiyordum, ama gerçek şu ki, maçları her zaman anlar belirliyor. Bir noktaya kadar maç çok dengeliydi. Ancak Galatasaray'ın gücü beni şaşırtmadı: Galatasaray, uluslararası bir zihniyete sahip olan büyük bir takım. Maç, Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle belirlendi; Galatasaray, sayı üstünlüğünü çok iyi değerlendirdi."

"TÜRK TAKIMLARI İLERLERSE MUTLU OLURUM"

Juve ve Galatasaray arasında hangisi daha güçlü?

“Birinin diğerinden üstün olduğunu söyleyemem. Türk takımları ilerlerse mutlu olurum, yüksek bir deneyim seviyesini pekiştirmemize çok yardımcı oluyorlar. Tabii, Kenan Yıldız olduğu için Juve'ye de farklı gözlerle bakıyorum.

"KENAN'IN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

"Çok fazla oynadığınızda, fiziksel ve zihinsel olarak bedelini ödersiniz, bu normal bir durumdur. Kenan Yıldız'ın ön tarafta daha fazla desteğe ihtiyacı var ama o çok yüksek seviyede bir oyuncu. Juve iyi çalışırsa, eminim ki daha da gelişebilir.”

Juve ile 2030'a kadar sözleşme yenilemesi imzalamadan önce size fikrinizi sordu mu?

“O benim tavsiyelerime hiç ihtiyaç duymadı. Birlikteyken onunla çok konuşurum ama kimsenin kulüplerden dikkatini dağıtmamaya çalışırım. Herkese yakınım, ama baskıcı değilim. Kenan Yıldız kesinlikle çok önemli bir olgunluk seviyesine ulaştı, Juve'nin bunu fark etmesi çok güzel bir işaret.”

Kenan Yıldız ile sözleşme uzatıldığının duyurulduğu andan itibaren, kader şakası gibi, Juve bir daha kazanamadı.

"Biraz şaşırdım, önemli bir boyut bulmuş gibi görünüyordu. Spalletti çok kısa sürede ona büyük bir zihniyet kazandırdı ve bu hiç de azımsanacak bir şey değil. Ayrıca bazı önemli olayların bazı sonuçları biraz etkilediğini düşünüyorum. Kırmızı kartlardan bahsediyorum, günümüz futbolunda bu çok pahalıya mal oluyor. Inter ve Galatasaray maçları özellikle bir kişi eksik oynamaktan etkilendi."

Özellikle San Siro'daki olay, Kalulu'nun Bastoni ile tartışmalı mücadelesinde kırmızı kart görmesi, bir sezonu etkileyebilir mi?

"Bir sezonu değil ama bir dönemi etkileyebilir. Çünkü saha dışında bu konu çok konuşuluyor. Bu kadar çok tartışıldığında, iyi ya da kötü, zihinsel olarak bazı anlar iz bırakabilir. Bir şeyler oldu. Saha dışı faktörler için çok enerji harcanıyor ve bu kadar baskıyı bir arada yönetmek kolay değil.”

Juve-Galatasaray karşılaşması, İtalyan futbolu ile Türk futbolu arasındaki mesafenin azaldığını da bize göstermeli mi?

“Türkiye'de yerli yeteneklere çok daha fazla koruma sağlandığını söyleyebilirim. Kadroya en fazla 14 yabancı oyuncu kaydedilebilir, ancak hareketin gelişimi ile ilgili katkı orta ve küçük kulüplerden geliyor. Yeni bir zihniyete sahipler, gençlere gerçekten değer veriyorlar: tabii ki hepsi hazır değil, ama onları piyasaya sürmek için çok çaba sarf ediyorlar."

Barış Alper Yılmaz, İstanbul'da uluslararası düzeyde kendini kanıtladı.

”Fiziksel olarak etkileyici bir güce sahip, her pozisyonda oynayabilir. Forvet, bek, sağ kanat ve sol kanat olarak oynadı. Gerçekten modern bir oyuncu."

"CAGLIARI'DEN SEMİH VAR"

Kısa vadede dikkat edilmesi gereken Türk yetenekler var mı?

“İtalya'da Cagliari'de Semih Kılıçsoy var ve şunu söyleyeyim, böyle oyuncuların sayısı giderek artacak. İşlerin daha da iyileşebileceğine inanıyorum. Türk futbolu çok hızlı büyüyor.”

Juve'de, sizin uzun zamandır tanıdığınız Spalletti var.

"Luciano ile ilişkimiz çok eskiye dayanır. 17 yaşındayken birlikte oynadık, sonra Empoli'de C liginde beni çalıştırdı. Miyokardit nedeniyle bir yıl ara verdim, playoutlardan önce bana uygunluk belgesi verdiler ve hemen oynamamı sağladı. Bunlar unutulmayacak şeyler. Sonra Sampdoria ve Roma'da onu çok takdir ettim. Spalletti hayatımı ve kariyerimi büyük ölçüde belirledi.“

Juve'nin yöneticisi olsaydınız, gelecek yıl Spalletti ile yola devam eder miydiniz?

”Bu benim işim değil. Juve'nin çok deneyimli ve çok motive bir teknik direktörü var. Yeniden yapılanma için, durumu içeriden bilen insanlar varsa, avantajlı başlarsınız. Sadece bunu söyleyeceğim."

Vlahovic'in yokluğu, Juventus'un tüm hücum hattının yaşadığı zorluklar bağlamında ne kadar önemli?

“Bence Vlahovic, pozisyonunda Avrupa'nın en iyi 5 oyuncusu arasında. İtalyan futboluna alışkın, çok güçlü. İtalya'da forvetlerin düşünmek ve hareket etmek için yarım saniye daha az zamanları var. Bunu daha çabuk anlayanlar var. Dusan'ın yokluğu belirleyici.”

Çarşamba gecesi Juve-Galatasaray maçı var. Geri dönüş, Juventus için gerçekten mümkün mü?

“Futbol her zaman her ihtimali açık bırakır. Galatasaray önemli bir avantaja sahip, ancak her zaman oyunda kalmak gerekiyor. Ligde, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarının bedelini ödediler. Juve, zihinsel olarak hazır bir takımla karşılaşacak, ancak geri dönüşler mümkündür; futbol tarihi bunu gösteriyor.”

Galatasaray'ın Osimhen'in fiziksel durumu ile ilgili hala küçük bir şüphesi var. Böyle bir oyuncu dengeleri ne kadar değiştirir?

"O, Galatasaray için teknik bir liderden önce duygusal bir liderdir. Dengeleri çok değiştirir, takımın çehresini değiştiren bir oyuncudur. Galatasaray onu oynatamazsa, bu şüphesiz Juve için büyük bir avantaj olacaktır.”

"ROMA'DAN TEKLİF ALMIŞTIM"

İtalya'da seni ne zaman tekrar göreceğiz? Son zamanlarda herhangi bir teklif aldınız mı?

- “Son teklif hakkında her şeyi yazdınız ama artık o geçmişte kaldı (TuttoSport Notu: Juric'in ardından Roma ile yapılan görüşmeler). Aklımda başka şeyler var ama hala gencim, yani önümde hala zaman var. Şu anda Türkiye milli takımının teknik direktörü olarak çok mutluyum, sadece play-offlara odaklandım. Dünya Kupası'na gitmek için elimizden geleni yapacağız.”