Montella'dan Erdoğan’a davet: Sizi bekliyoruz Cumhurbaşkanım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası’na Gürcistan galibiyeti ile başlayan A Milli Takımımız’ı telefonla arayarak tebrik etti. Maç sonu soyunma odasına inen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi aracılığıyla ilk olarak teknik direktör Vincenzo Montella görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Gözden Kaçmasın Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi Haberi görüntüle

DAHA GÜZEL BiR HEDiYE YOK

“Tebrik ediyoruz, mutluluklar diliyoruz. Bu maçtan sonra Portekiz maçı var. Mert’in attığı gol şampiyonanın en önemli golü sayılabilir. Arda’nın attığı gol de dört dörtlük bir goldü. Bütün futbolcuların gözlerinden öpüyorum.” İtalyan çalıştırıcı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cumartesi günü Portekiz ile yapılacak karşılaşmaya davet etti. Erdoğan dün doğum günü olan ve 50. yaşına giren Montella’nın yeni yaşını tebrik ederken İtalyan teknik adam “Bugün daha güzel bir hediye alamazdım.” dedi.

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iNŞALLAH DEVAMI DA GELECEK

Sonrasında şık bir gole imza atan ve maçın adamı seçilen Arda Güler’le de konuşan Erdoğan, “Şampiyonanın en güzel gollerinden biri bu olacak. Devamını bekliyoruz” derken, genç oyuncu da “İnşallah devamı gelecek” şeklinde yanıt verdi. Kerem Aktürkoğlu’nu da tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kalecinin çıkışını iyi değerlendirdin. Tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Bak’ın bütün futbolcuların selamını iletmesi üzerine de Erdoğan “Hepsinin gözlerinden öpüyorum” görüşmeyi sonlandırdı.