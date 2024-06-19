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Montella'dan Erdoğan’a davet: Sizi bekliyoruz Cumhurbaşkanım

Güncelleme Tarihi:

#Euro2024#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#A Milli Takım
Montelladan Erdoğan’a davet: Sizi bekliyoruz Cumhurbaşkanım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 07:00

Montella Milli Takım'ı tebrik eden Erdoğan’ı cumartesi günkü Portekiz maçına davet etti. İtalyan teknik adam ve futbolcularla konuşan Cumhurbaşkanı “Tebrik ediyoruz, mutluluklar diliyoruz. Bu maçtan sonra Portekiz maçı var. Mert’in attığı gol şampiyonanın en önemli golü sayılabilir. Arda’nın attığı gol de dört dörtlük bir goldü. Tüm futbolcuların gözlerinden öpüyorum” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası’na Gürcistan galibiyeti ile başlayan A Milli Takımımız’ı telefonla arayarak tebrik etti. Maç sonu soyunma odasına inen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi aracılığıyla ilk olarak teknik direktör Vincenzo Montella görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

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DAHA GÜZEL BiR HEDiYE YOK

“Tebrik ediyoruz, mutluluklar diliyoruz. Bu maçtan sonra Portekiz maçı var. Mert’in attığı gol şampiyonanın en önemli golü sayılabilir. Arda’nın attığı gol de dört dörtlük bir goldü. Bütün futbolcuların gözlerinden öpüyorum.” İtalyan çalıştırıcı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cumartesi günü Portekiz ile yapılacak karşılaşmaya davet etti. Erdoğan dün doğum günü olan ve 50. yaşına giren Montella’nın yeni yaşını tebrik ederken İtalyan teknik adam “Bugün daha güzel bir hediye alamazdım.” dedi.

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iNŞALLAH DEVAMI DA GELECEK

Sonrasında şık bir gole imza atan ve maçın adamı seçilen Arda Güler’le de konuşan Erdoğan, “Şampiyonanın en güzel gollerinden biri bu olacak. Devamını bekliyoruz” derken, genç oyuncu da “İnşallah devamı gelecek” şeklinde yanıt verdi. Kerem Aktürkoğlu’nu da tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kalecinin çıkışını iyi değerlendirdin. Tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Bak’ın bütün futbolcuların selamını iletmesi üzerine de Erdoğan “Hepsinin gözlerinden öpüyorum” görüşmeyi sonlandırdı.

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#Euro2024#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#A Milli Takım

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