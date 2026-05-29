Montella'dan Dünya Kupası ve Fenerbahçe açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

DÜNYA KUPASI MESAJI

"Bizim hedefimiz adım adım ilerlemek ve gruptan başarılı şekilde çıkabilmek. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu biliyoruz. Gruptan sonra maçlar teke düşüyor. Orada da adım adım ilerlemek ve ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz."

"BASKI HEP VARDIR"

"Baskılar çok normal. Milli takım hocası iseniz baskı her zaman vardır. Milli takım hocalığı, kulüp gibi değil. Bir milleti, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Baskı, işimizin bir parçası. Duygularımızı en iyi şekilde yönetmek ve futbolcularla beraber en iyi performansı vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"İKİ TURNUVA FARKLI"

"Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası birbirinden farklı. Avrupa Şampiyonası'nda mesafeler daha kısa, daha yakın. Dünya Kupası'na play-off'tan katıldığımız için mesafeler uzuyor. Antrenmanlar sahalarımız 40 dakika mesafede. Kalacağımız, kamp yapacağımız Arizona'daki yer gayet iyi. Oradaki sahaları, şartları inceledik. İlk maçı Vancouver'da oynayacağız, hava durumu daha yumuşak olacak Arizona'ya nazaran. Bunlar bahane değil. Dünya Kupası'na gidiyorsanız ufak tefek şeyleri aşmanız gerekiyor."

DÜNYA KUPASI'NDA RAKİPLER

"Rakipleri anlatmak isterim biraz. Avustralya, 7. kez Dünya Kupası'nda, alışıklar. Çok kompakt ve disiplinli bir takım. Paraguay öyle bir takım ki büyük milli takımlara karşı oynamaya alışıklar. Brezilya, Arjantin gibi takımlara karşı oynadılar. Bu tarz bir milli takıma karşı oynamak her zaman zordur. ABD ise çok iyi bir takıma sahip. Avrupa'da oynayan birçok futbolcusu var ve ev sahibi. Hayal kurmak istiyoruz ama önce gerçekçi olmamız, bilinçli davranmamız lazım en iyi performansı verebilmek için..."

"ÖNGÖRÜLEMEZ BİR GRUP"

"Öngörülemez bir gruba sahibiz. Maksimumu elde etmeye çalışacağız ne olursa olsun. Biz her zaman en iyisini hedeflemeliyiz. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz, bazen hep beraber savunmalı bazen hücum etmeliyiz. Biz ilk maça, Avustralya maçına full konsantreyiz. Geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Kosova maçına benzeyecek. Acele etmeden oynamalıyız. Zihinsel olarak da beraberlik içinde, fedakarlık yaparak oynamalıyız. Futbolcularımızı maça hazırlamak, verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde.

Modern futbolda rakipleri öncelikle anlamak lazım, neler yapıyor, neler yaptığınızda onlara karşı avantaj elde edebilirsiniz. Bunları belirleyip strateji seçmelisiniz. Tüm bu hazırlıkları yaparken; Avustralya'ya odaklandığımızda, futbolcularımızın kondisyonları, özelliklerine göre strateji seçeceğiz. Oyun metodlarımız var ama özel stratejilerimiz de olacak."

"BANA ÇOK ŞEY KATTI"

"Duygusal anlamda milli takım teknik direktörlüğü bana çok şey kattı. Her maçı final gibi görüyorum. Tarihi bu kadar büyük, kültürel olarak çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğim için çok mutlu ve çok gururluyum. Hedefim ilk başta Avrupa Şampiyonası'ydı bu güzel milli takımla. Aklımda her zaman Dünya Kupası vardı. Sözleşmemi de bu yüzden hiçbir şeye bakmadan yeniledim. Bu bilinçle hareket ettiğinizde ve bir ülkeyi temsil ettiğinizde en iyisini yapmak istiyorsunuz, bunun gururunu yaşıyorsunuz."

GELECEĞİ İÇİN YANIT

Geleceği, kulüp takımında çalışmayı düşünüyor mu?

Başka takımlarla adı geçiyor, bu konuda ne düşünüyor?

Vincenzo Montella "Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye Milli Takımı o süreçteydi, Dünya Kupası'ndan uzun yıllardır uzaktı. Bunun hayalini kurdum ve başardık, çok mutlu oldum. Bir teknik adam olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk Milli Takımı ve başarısı için mücadele ediyorum. Sahayı özlüyorsunuz ama Türk Milli Takımı'nda olmak gurur verici."

A MİLLİ TAKIM KADROSU

"Kadroya hak eden birkaç kişi daha ekleyebilirdik belki de... Değerlendirme yaparken bazı futbolcuların antrenmana yetişme tarihlerine baktık, antrenmanları düşündüğümüzde bazıları 22'sinde bazıları 28'inde geldi. Bugün tam kadro olacağız. Antrenmanları ona göre planladık. Sonuna geldiğimizde kadro 23 kişi olacak. Antrenmanları 10'a 10 çalıştığınızda bile bazı futbolcular dışarıda kalıyor. Bu tarz turnuvalarda o yüzden rakamı küçük tutarlar, huzursuzluk olmasın diye kadroda. Gitmeden önce de bütün seçenekleri değerlendireceğiz. Farklı pozisyonlarda oynayabilmek, hem saha içinde hem saha dışında tutumu, en iyi temsil eden futbolcuları da ödüllendirmek lazım. Bu tarz turnuvalarda acil durumlarda neler yapmanız gerektiğini öngöremezsiniz. Birçok farklı pozisyonda oynayan futbolcu avantajlı oluyor. Benim işim bu konuda çok zor. Kadroyu açıklamamız gereken günde birkaç futbolcuyu üzmüş olacağız. En mantıklı şekilde en çok fayda sağlayacak kişiler gelecek. Zor bir karar, zor bir gün olacak. Bu sorumluluk çok büyük. Diğer milli takımlara bakınca, kadro dışında 80-100 milyon Euro değerinde futbolcuları almıyorlar. Bu işimizin bir parçası. Bütün liglere, bütün ülkelere bakınca şöyle bir detay var; her ülkenin belirli pozisyonlarda zenginliği var. En çok oyuncu bulmakta zorlandığımız pozisyonu sordunuz, bu konuda yorum yapmak istemiyorum."

"BU KONUDA ÇOK ŞANSLIYIZ"

"Muazzam ötesinde bir milli takım tesisine sahibiz Riva'da. Kalabileceğimiz kadar burada kalmayı istiyoruz. Gerçekten burada tüm detaylara sahibiz. Rejenerasyon, dinlenme, futbolcularımıza en iyi hizmeti veriyoruz. En iyi şekilde antrenman yapabiliyoruz. Bu konuda çok şanslıyız."

YENİ KURALLAR

"Aslında farklılıklar olacaktır yeni kurallarla. Adapte olmamız gerekiyor. FIFA'nın hedefi oyunu hızlandırmak. Maçlar bazen çok duraksıyor. Her devredeki 3 dakikalık molalar da belki de stratejileri konuşacak fırsatı verecek. Bu molalar avantaj da dezavantaj da sağlayabilir."

"BURAYA MOTİVE GELDİLER"

"Futbolcularımız çok fazla maç oynadı sezonda ama buraya çok motive geldiler. Dünya Kupası her futbolcunun hayali. Stratejimiz, kalabileceğimiz kadar Riva'da kalabilmek. Futbolcularımız, akşamları da ailelerine gidip vakit geçirebiliyor. Bu tarz zihinsel molalar vermenin çok fazla faydası vardır. Antrenmanları yapıyoruz ve akşamları herkes ailesiyle vakit geçiriyor. Böyle büyük bir turnuva öncesinde bu tarz mola verebilmek çok önemli. Fiziksel ve zihinsel olarak rejenerasyon çok önemli. Futbolcularımla beraber böyle bir karar aldık. Riva'da kalmaktan çok mutluyuz, tüm imkanlar elimizde..."

"HEPSİNİ ABD'YE GÖTÜRECEĞİZ"

"TFF ile beraber organize olarak tüm gerekli ekipmanları ABD'ye götürüyoruz. Mesela ışık terapisi, uykuya katkı sağlıyor. Bu makineleri ayarladık. Kriyoterapi odalarımız da olacak ABD'de. Rejenerasyon konusunda oyuncularımız çok fazla imkana sahip olacak, bu çok önemli."

"MIXER GİBİ"

"Dünya Kupası, duygusal anlamda 'mixer' gibidir. Çok fazlasıyla yaşarsınız tüm duyguları. Ne gerekiyorsa ben de futbolcularımla beraber rejenerasyonlara katılım göstereceğim."

CAPELLO İÇİN AÇIKLAMA

"Zamanında pek fazla anlamazdım Capello hocayı, beni yedek de tutardı. O dönemde haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Teknik adam olduktan sonra da hala düşünüyorum, beni niye yedek bırakırdı diye, çok fazla gol atıyordum. Bugün teknik direktör olduysam Capello sayesinde biraz da. Bana çok şey kattı. Çok güzel bir ilişkimiz var. Teknik direktör olduktan sonra çok fazla faydasını gördüm."

KEREM'İN SAKATLIĞI

"Kerem Aktürkoğlu çok çok önemli bir futbolcu. Bizim için önemini şöyle anlatayım; çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nı Kerem'siz geçirmek benim kafamda yok! O gün çok büyük korku yaşadık. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Kerem koşmaya bile başladı. Risk almadan acele etme dedim. Dünya Kupası'nda olması bizim için daha önemli. Geri dönüşünü adım adım yapıyoruz acele etmeden. Risk almayacağım ayın 1'indeki maçta. Ayın 6'sındaki maçta belki süre veririm. Kerem, takımımızın çok çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz."

"HAYAL KURUYORUZ"

"Hepimiz hayal kuruyoruz. Büyük hedeflere ulaşmak için büyük hayal kurmak lazım. Çok çalışmanız lazım, tüm hazırlıkları yapmanız lazım. Büyük başarılara ulaştığınızda bunlar tesadüfen gelmez. İlk hedefimiz gruptan başarılı şekilde çıkmak, adım adım ilerlemek."

"HAZIRLIK MAÇINDA OYNATACAĞIZ"

"Sezon boyunca 50 maç üstü oynayan oyuncularımız var. Kendi takımlarında daha az şans bulan futbolcularımızı 2 hazırlık maçında oynatacağız. Hedefimiz her zaman 13'ündeki ilk maç. Kendi oyunlarımızı da deneme fırsatımız olacak."

"İLK MAÇI TÜRKİYE'DE İSTEDİK"

"Hazırlık maçları ayarlarken ilk maçı Türkiye'de istedik. Daha fazla moral için. Kuzey Makedonya da Avustralya'ya çok benziyor. Bu şekilde seçiliyor rakipler. Oyun stilleri birbirine benzeyen iki takım. Güney Amerika'dan bir takımla oynamadık, onu görebilmek için Venezuela'yı seçtik. Hedefimiz ilk maçı burada oynayıp gitmekti, taraftarın sevgisini hissedebilmekti."

"HAYALLERİMİZ BÜYÜK OLMALI"

"Hayallerimiz çok büyük olmalı. Duygularımızı yönetmeli, sakin kalmalıyız en iyi performansı verebilmek için. Bizler ve futbolcularımızla yüreğimizle sahada olacağız. Ülkemizi temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."