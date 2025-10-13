Montella'dan Berke Özer için sert sözler: 'Habersiz terk edemezsiniz!'

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Montella'nın açıklamaları;

BERKE ÖZER'İN KAMPTAN AYRILMASI

"Futbolcuların arasındaki grupta hep aile ortamı var diyoruz ama bunu sadece söylemiyoruz, gösteriyoruz. Burada olma arzusuyla bunu başarıyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Milli takım için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek. Bu seçimleri yaparken maçtan maça en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu duruma baktığımızda ben her zaman sorumluluk alıyorum ve teknik karar veriyorum. Böyle durumlarda futbolcular da sorumluluk almalı. Futbolcuları belirlerken karar vermiştim.

Berke Özer, yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur.

Berke Özer konusunu çok fazla uzatmayacağım çünkü yarın daha önemli bir maçımız var. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için mücadele veriyoruz ama Berke'ye ilk daveti yolladığımda ikinci ligde oynuyordu. ABD'ye gittiğimizde Lille'e gitmeden önce iki maç oynatmıştım. Yaptığı açıklamada, kendi seçimlerine göre bizim seçimlerimizin geldiği takıma olduğunu belirtti. Eğer böyle olsaydı da Berke iki maçta oynamazdı. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki burada kimsenin oynama garantisi yoktur. Bununla alakalı bir örnek vermem gerekirse de Mert Günok'la konuşup kendisinden tavsiye alabilirdi. Mert ilk kez formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi. Şu an oynamıyor olmasına rağmen herkesi destekliyor. Ben bunu beklerdim. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. O yüzden Berke'den de yaptıklarını açıklamasına dair bir beklentim var."

TRİBÜN GELİRLERİNİN GAZZE'YE BAĞIŞLANMASI

"Öyle bir dönem de yaşıyoruz ki masumların ölümlerini görebiliyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi yapmak zorundayız."

GÜRCİSTAN MAÇI YORUMU

"İnanılmaz gelişen bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Burada yapmamız gereken rakibimiz belirli senaryolar var, maçın başından mı yoksa son dakikalarda mı zorlayacaklar, farklı senaryolara hazırlık yaptık. Ne kadar zorlu bir rakip olduğunu da biliyoruz. Hırsımızla, inancımızla, dünya kupası hedefine ulaşmak istiyoruz. Grupta her maç zor, son maçın ilk yarısında da zorlanmıştık. Gol averajını da sıfırladık bu bizim için çok önemliydi. Yarın elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Ne kadar zorlu bir rakip olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız."

"YARIN İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Alışkanlıktan dolayı tüm maçları takip ediyoruz ama geçen hafta burada bir maç izledim, atmosferin ne kadar sıcak olabileceğini hayal ediyorum, yarın için sabırsızlanıyoruz. Umarım gelecekte daha fazla maçımız olur. İki futbolcumuz için çok özel bir gece olacak."